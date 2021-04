Jens Burde fragt „WAS GEHT?“ – Kurzvortrag des Architekturforums Freiburg (15. April, 19 Uhr)

Das Institut für Sagenhaftes heißt das Unternehmen für Gestaltung, welches von Jens Burde 2004 ins Leben gerufen wurde. Möbeldesign, Szenographie, Raumkonzeption und mobile Architektur stehen im Mittelpunkt. In seinen Projekten sind einige Theaterstücke zu finden, sowie Möbel, aber auch eine mobile Archivierungsstation. Ob Innenarchitektur oder Kunst, es scheint beides vorhanden. Jens Burde studierte Illustration und Industrial Design, reiste einige Jahre umher und nahm an verschiedensten Projekten teil: Autoreparatur in Ecuador, Solaranlagen in Brasilien oder Produkte aus Fundmaterialien. Das alles und mehr steht auf seiner Liste.

Außerdem gewann er unter anderem den europäischen Kunstpreis und den Preis der Karl H. Dietze Stiftung. Auf seiner Website heißt es „Jens Burde gewinnt gerne Preise“, das spricht wohl für sich. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in Freiburg und ist vermehrt an verschiedenen Theaterproduktionen in Deutschland und der Schweiz beteiligt. In seinem Vortrag „WAS GEHT?“ geht es wohl um die Essenz die Jens Burde ausmacht. Die Verbindung verschiedener künstlerischer Bereiche in einzelnen Projekten und die Diversität dieser. Interessierte können sich am 15. April, 19 Uhr zum Vortrag über Zoom dazuschalten oder die Liveübertragung auf Youtube verfolgen.

Mehr Informationen unter: www.architekturforum-freiburg.de.