Jean-Christophe Dijoux übernimmt Cembalo-Professur an der Hochschule für Musik

Der französische Musiker Jean-Christophe Dijoux übernimmt zum Wintersemester 2020/21 die Cembalo-Professur, Generalbass und Ensembleleitung an der Hochschule für Musik Freiburg. Er tritt die Nachfolge seines früheren Lehrers Robert Hill an und wird am Institut für historische Aufführungspraxis der Hochschule lehren und forschen. Er begann seine Laufbahn als Pianist und studierte am Conservatoire national in Paris, wo er im Nebenfach Tänze der Barockzeit belegte. In diesem Kurs kam er das erste Mal mit Cembalisten in Kontakt. Sie klärten Dijoux’ Fragen zur Musizierweise des 18. Jahrhunderts, die in seinem Klavierunterricht zuvor unbeantwortet blieben. Damit begann er sich mit historischen Quellen zu beschäftigen und am Instrument zu experimentieren. Durch intensives Hören öffnete sich für ihn eine völlig neue Welt. Heute gehört er zu den herausragenden Cembalisten seiner Generation. „Musik schafft einen Raum. Wie ich in diesem Raum einen bestimmten Klang zum Leben bringen kann, lerne ich durch intensives Zuhören. Sowohl als Solist als auch im Ensemble. Die Forschung liefert für die historisch informierte Aufführungspraxis wesentliche Inspirationen. Aber die klangliche Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse findet ein Künstler mit seinen Ohren“, erklärt Dijoux. Von seinen Studierenden erwartet der Cembalist Neugier und Aufgeschlossenheit, um sich die harmonischen Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, die von nöten sind, um sich von einem Musiker des 16. Jahrhunderts in einen des 18. Jahrhunderts zu verwandeln. „Man braucht einen kritischen Geist, um dieses Ziel zu erreichen. In der historischen Aufführungspraxis gibt es kein Rezept. Jeder muss seinen Zugang zur Musik vergangener Jahrhunderte selbst entwickeln. Mit viel Geduld. Und mit der Bereitschaft, sich selbst immer wieder zu hinterfragen“, erläutert Dijoux seinen Anspruch an Studierende.

Für Jean-Christophe Dijoux ist Freiburg ein vertrauter Ort. 2010 kam er nach Freiburg, um bei Robert Hill und Michael Behringer an der Hochschule für Musik zu studieren. „Für mich kam die Berufung unerwartet. Ich empfinde es als große Ehre, an die Hochschule nach Freiburg zu kommen. Und ich freue mich schon auf Spaziergänge an der Dreisam und Ausflüge in den Schwarzwald.“

Bildquellen Jean-Christophe Dijoux: Nikolaj Lund