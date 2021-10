Italien ehrt Dante, auch in Freiburg / 21. Woche der italienischen Sprache

Die italienischen Kulturvereine in Freiburg sind seit Jahren sehr dynamisch. Mit einem deutsch-italienischen Veranstaltungsprogramm und Italienisch-Kurse für alle Stufen richtet sich ihr Angebot an alle Italien-Liebhaber*innen, Erwachsene und Kinder. Auf Anregung des italienischen Konsuls, Lorenzo Federico Ramaioli, tun sich nun die ehrenamtlichen Vereine Vivace, Dante Alighieri Gesellschaft und Centro Culturale Italiano anlässlich der 21. Woche der italienischen Sprache in der Welt (18.-24. Oktober) zusammen, die dieses Jahr dem Thema „Dante, l‘Italiano“ gewidmet ist. Diese stellt zugleich den Höhepunkt und Abschluss des 700 Jubiläumsjahrs des Todes des „Sommo Poeta“ dar, der als Vater der italienischen Sprache gilt. Zu seiner Ehre hat das italienische Außenministerium seit März ein breites Programm ins Leben gerufen, in dessen Rahmen über 500 Veranstaltungen an 100 Orten weltweit stattfanden. Das Netz der diplomatischen Vertretungen war daran eng beteiligt, und mit der Unterstützung des Italienischen Konsulats und des Italienischen Kulturinstituts in Stuttgart hat man sich auch in Freiburg der Herausforderung mit Begeisterung gestellt. Freilich war der Anfang – coronabedingt – schwer, aber die digital neu aufgestellten Vereine haben sich eine Videoproduktion ausgedacht, die mit dem Titel „Friburgo legge Dante“ seit Juli auf Youtube zu sehen ist. Darin wird eine Auswahl von zehn Gesängen aus dem ersten Teil der göttlichen Komödie, der Hölle, von in Freiburg lebenden und in der Liebe zu Dante vereinten Landsleuten vorgelesen. Die Serie wird mit Lesungen aus dem Fegefeuer und dem Paradies weitergehen, die Entspannung der pandemischen Lage macht mittlerweile auch Präsenzveranstaltungen wieder möglich, und zahlreiche Dante-Events werden in der dritten Oktoberwoche vor Publikum stattfinden dürfen. Im Foyer des Herder-Hauses veranstaltet die Dante Alighieri Gesellschaft – die seit diesem Jahr einen neuen Vorstand hat und eine größere Vernetzung mit den Dante-Gesellschaften weltweit plant – am 18. Oktober eine Vernissage der Illustrationen Theodor Zellers zu Dantes „Divina Commedia“, und lädt am 22. Oktober alle Freunde der italienischen Kultur zur Preisverleihung eines Kunstwettbewerbs zu „paradiso“ und „inferno“ im Italienischen Konsulat ein. Der mit interkulturellen und künstlerischen Angeboten für Kinder und Erwachsene unermüdlich aktive Vivace hat für den 20. Oktober einen Vortragsabend zu verschiedenen Aspekten von Dantes Werk organisiert, die von vier Frauen beleuchtet werden sollen, und wird vom 22. bis 24. Oktober außer in dem Freiburger Vereinssitz auch in Offenburg, Lahr, Lörrach und Waldshut-Tiengen mit einer Buchvorstellung, „Dante für neugierige Kinder und Eltern“, präsent sein. Das Centro Culturale Italiano setzt für den Anlass die langjährige Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Kino fort und zeigt am 23. Oktober den Stummfilm „Dantes Inferno“, mit musikalischen live-Begleitung von Günter Buchwald (Klavier).

Weitere Infos: www.rodante.de; vivace-freiburg.de; www.koki-freiburg.de