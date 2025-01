Inklusion und Barrierefreiheit mitgestalten: Am 30. März 2025 wird der Behindertenbeirat neu gewählt. Anmeldungen für die Kandidatur für die Wahl zum Freiburger Behindertenbeirat laufen bis 30. Januar 2025

Toiletten für alle in der neuen Kinder- und Jugendklinik, 1,1 Millionen für Barrierefreiheit im Doppelhaushalt 23/24, barrierefreie Gestaltung des Betzenhausener Torplatzes, ein Maßnahmenkatalog für barrierefreie Wohnungen mit der Freiburger Stadtbau und noch viele Projekte mehr sind in den vergangenen Jahren durch den Freiburger Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen bewegt worden. Als offizielles städtisches Selbstvertretungsgremium für Menschen mit Behinderung berät der Beirat die Stadtverwaltung und den Gemeinderat – damit vertritt der Behindertenbeirat seit 2008 die Belange der rund 25.000 Freiburger:innen mit Behinderungen.

Im Beirat spielen die sechzehn Menschen mit Behinderung die Hauptrolle. Ihr Wissen als Expert:innen in eigener Sache fließt auf Augenhöhe in die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik ein. Ergänzt wird das Gremium durch fünf Vertreter:innen der Organisationen aus Selbsthilfe und Behindertenhilfe und jeweils einem Mitglied aus jeder Fraktion des Gemeinderats.

Die Beiratsmitglieder werden alle fünf Jahre demokratisch gewählt. Wählen können alle Freiburger:innen mit Behinderung, die älter als sechzehn Jahre sind oder deren gesetzliche Vertretung. Am 30. März 2025 werden sowohl die sechzehn Vertreter:innen mit Behinderungen, als auch die Organisationsvertreter:innen neu gewählt. Der Beirat lebt durch seine Mitglieder, die sich aktiv einbringen. Deswegen rufen der Behindertenbeirat und die kommunale Behindertenbeauftragte zur Kandidatur auf, um die Themen Inklusion und Barrierefreiheit weiterhin voranzutreiben. Kandidieren können alle Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind, in Freiburg ihren Wohnsitz haben sowie einen Grad der Behinderung von mindestens 50 besitzen oder die gesetzliche Vertretung eines Menschen mit Behinderung sind. Anmeldungen müssen bis zum 30. Januar 2025 erfolgen. Am 30. Januar wird zudem von 15 bis 17 Uhr zu einem Kandidierendencafé ins Rathaus im Stühlinger, Raum Kaiserstuhl, geladen.

Wenn Sie als Beiratsmitglied kandidieren möchten, melden Sie sich beim Büro der kommunalen Behindertenbeauftragten: Tel. 0761 201-3505, info@behindertenbeirat-freiburg.de oder informieren sich unter www.wirmischenunsein.de