„Adressat unbekannt“ wurde 1938 erstmals veröffentlicht und ist ein Roman von beklemmender Aktualität. Gestaltet als Briefwechsel zwischen einem amerikanischen und einem deutschen Juden in den Monaten um Hitlers Machtübernahme, schildert das Buch die dramatische Entwicklung einer Freundschaft und die Geschichte einer bitterbösen Rache. Am 15. Oktober, 17 Uhr lesen Gerd Heinz, ehemaliger Intendant des Züricher Schauspielhaus sowie der Schauspieler Charles Brauer in der Rainhof Scheune – begleitet von Aziz Kortel am Klavier.

In der diesmonatigen Ausgabe der Reihe Consonanzen gedenken Dagmar Heinemann (Texte) und Dita Lammerse (Violoncello) am 17. Oktober, 19.30 Uhr Ingeborg Bachmann zum 50. Todestag. Schauspielerin und Sprecherin Dagmar Heinemann stellt ausgewählte Texte der Dichterin im Zusammenhang mit ihrer Biografie vor – begleitet von der Cellistin Dita Lammerse (SWR Symphonieorchester) mit Stücken von Siegfried Barchet und Hans Werner Henze.

Einen literarischen Möbiusband hat Frank Witzel mit seinem Werk „Die fernen Orte des Versagens“ geflochten. Ausgehend von Alltagssituationen enthüllt der Erzähler gemeinsam mit seinen Figuren die Bedingungen des Menschseins und gibt den Blick auf die Rückseiten der Kulissen unserer Welt frei. Am 24. Oktober, 19.30 Uhr liest Frank Witzel in der Rainhof Scheune.

Reservierung erforderlich: info@buchladen-rainhof.de oder tel. 07661 988 09 21