Bundesweiter Schreibwettbewerb: „Die Freiheit, die ich meine…“ der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“

Die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes (GG) bilden gewissermaßen das rechtlich-moralische Rückgrat unserer Verfassung und, wenn man so will, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang Artikel 4 III GG „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich“ zu. Es sind grundlegende Freiheiten, die in unserem Alltag als selbstverständlich gelten, jedoch in Zeiten einer zunehmenden gesellschaftlich-politischen Polarisierung explizit und implizit in Frage gestellt werden.

Aufgrund seiner herausragenden Bedeutung bildet Artikel 4 III GG auch das Motto des mit rund 4.500 Euro dotierten bundesweiten Schreibwettbewerbs 2024 „Die Freiheit, die ich meine…“ der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“. Im Rahmen des Wettbewerbs sind Bewerber:innen aus ganz Deutschland aufgefordert, ihre Texte rund das Thema der Gewissensfreiheit einzureichen. Insgesamt wird der Preis in drei Kategorien vergeben, erstens die Kategorie Jugendliche und junge Erwachsene (16 bis 26 Jahre), zweitens die Kategorie der über 26 Jährigen und drittens Schüler:innen der Sekundarstufe in Sachsen. Des Weiteren wird ein Publikumspreis sowie eine Auszeichnung für außergewöhnliche literarische Formen vergeben.

Die Einreichungsfrist startet am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2023 und endet am 31. Januar 2024. Eingereicht werden können Texte bzw. literarische Werke mit einer Länge von bis zu maximal 30.000 Zeichen. Anschließend wird eine Jury bestehend aus Medienvertreter:innen und Literaturexpert:innen die besten Einreichungen auswählen. Unter ihnen sind unter anderem Robert Dobschütz, Herausgeber der Leipziger Internetzeitung, Dr. Stephanie Jacobs, Direktorin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Leipziger Nationalbibliothek sowie Dr. Jacqueline Roussety, Autorin/Schauspielerin und Gewinnerin des Schreibwettbewerbs 2023. Die Verleihung des Preises findet im März 2024 im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt.

Weitere Infos unter: www.3oktober.org/schreibwettbewerb.