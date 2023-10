Grooves für einen guten Zweck: Benefizkonzerte für das African Music Festival

Das African Music Festival gilt als Festivalhighlight in der Region. Verschiedene Artists des Kontinents kommen in Emmendingen zusammen und treten in einen schwungvollen, interkulturellen Dialog. Aufgrund diverser äußerer Umstände ist die finanzielle Situation in letzter Zeit jedoch schlecht – Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben, wie allseits bekannt, sämtliche Kosten erhöht. Die schlechte Wettersituation haben eine erfolgreiche Durchführung des Festivals im August zusätzlich deutlich erschwert.

Der hinter dem Festival stehende Afrikaba Kulturkreis e.V. veranstaltet zu Gunsten des African Music Festivals deshalb zwei Benefizkonzerte. Am 7. Oktober, 19.45 Uhr spielen in der Steinhalle Emmendingen Äl Jawala (Balkan Big-Beats) und die Ritmo Jazzgroup (Salsa & Afro Cuban Music). Karten sind erhältlich unter: afrikaba.reservix.de oder 0761 888499 99. Am 29. Oktober, begegnen sich schließlich Afro-Music und Jazz der Orgel in der Evangelischen Stadtkirche Emmendingen. Dort findet am 26. November auch ein Benefiz-Gottesdienst mit Pfarrerin Frau Dr. Leicht statt.

Bildquellen Äl Jawala: Foto: Francesca Amann / Afrikaba