inFreiburgzuhause: Michael Oertel Band

Das Streamingprojekt #inFreiburgzuhause präsentiert am 30. Juli, 19 Uhr den nächsten Act. An diesem Abend wird die Michael Oertel Band live aus dem Gasthaus Schiff streamen und eine Mischung aus filigranem Gitarrenspiel, klassischen Rock und Singer-Songwriter Einflüssen ins Wohnzimmer des Publikums bringen. Die Band lässt sich von zeitlosen Rockbands wie Led Zeppelin und Pink Floyd, bis hin zu Blues Legenden wie Rory Gallagher und Eric Clapton inspirieren. So vielsietig klingt auch ihr aktuelles Album “Soul Sailor”, produziert von Oertels Freund und Mentor Tino Gonzales. Mit Kreativität und bestem Handwerk setzt die Michael Oertel Band traditionellem Blues ihren eigenen modernen Stempel auf, bringt ihr Publikum aber auch mit Rock-, Funk- und Folkklängen zum ausgelassenen Tanzen.

Live streamen auf: https://www.infreiburgzuhause.de