15. Internationales Rahmentrommelfestival “Tamburi Mundi” im E-Werk

Das 15. Internationale Rahmentrommelfestival Tamburi Mundi findet in diesem Jahr mit einer “(un-)limited edition“ im Freiburger E-Werk live und auch online vom 31. Juli – 9. August statt.

Um auch in diesem Sommer nicht auf Trommeln, Rhythmus und Musik verzichten zu müssen, wurde ein vielseitiges Programm entwickelt, das einen spannenden Festival-Sommer trotz Corona verspricht.

Die Konzerte im E-Werk haben einen limitierten Publikumszulass und die Tickets zu den Konzerten können ausschließlich im Vorverkauf erworben werden, sodass die Coronaverordnungen befolgt werden können. Dies hindert aber weder die Musiker*innen, noch das Publikum daran, die Spielfreude und Lust an der musikalischen Begegnung zu erleben.

Vor den abendlichen Konzerten lädt Tamburi Mundi vom 05.-09.08. täglich um 19 Uhr zum kostenlosen Live-Programm Tamburi Surprise auf den E-Werk-Parkplatz (Rampe) ein.

Die Konzerttermine:

31.07.2020 – 19.00 Uhr (Mensagarten): Underthebigblue Sky

05.08.2020 – 20 Uhr (E-Werk): Algerische Musik – Tradition küsst die Moderne

06.08.2020 – 20 Uhr (E-Werk): Von Damaskus nach Isfahan

07.08.2020 – 20 Uhr (E-Werk): Das Licht der Melancholie

08.08.2020 – 20 Uhr (E-Werk): Tamburi Mundi Special: LIMITED-UNLIMITED EDITION

09.08.2020 – 11 Uhr (E-Werk): Familien-Matinée „Takedina Jon!“

09.08.2020 – 20 Uhr (E-Werk): Terre di mezzo: Nisia&Friends