inFreiburgzuhause: LOLA funkt am 17. Januar live aus dem ArTik

Die vierköpfige Freiburger Band LOLA funkt gibt am Sonntag, den 17. Januar um 20 Uhr ein Live-Konzert aus dem ArTik/Freizeichen. In Kooperation mit #inFreiburgzuhause ermöglicht die junge Band ein Live-Konzert-Feeling direkt im eigenen Wohnzimmer. Ihre Musik ist ein Hybrid, der sich zwischen Neo-Pop & elektronisch verklärten Samples bewegt. Mit Einflüssen aus Nu Jazz & Neo-Soul zeigt sich die Band nicht nur mutig, sondern stellt ihr unverkennbares musikalisches Gespür unter Beweis. Mechanisch kühle Breakbeats, sphärische Synths & Soundeffekte laden zum Tanzen ein. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen sind die lyrischen Texte, mit denen LOLA funkt abstrakte Bilder kreiert, die in perfekter Symbiose zum eigenen Sound der Band stehen.

Hier geht’s zum Livestream: www.infreiburgzuhause.de