Hofgut Himmelreich für den Umweltpreis Baden-Württemberg nominiert

Das Hofgut Himmelreich darf sich freuen, denn es wurde von der Jury des Umweltpreises Baden–Württemberg in diesem Jahr nominiert. Schon allein die Nominierung sei ein großer Erfolg, so Gastronomie– und Hotelleiter Mike Münch: „Damit haben wir bereits einige Mitbewerber aus dem Feld geschlagen. Nun fiebern wir dem Festakt am 1. Dezember im Neuen Schloss in Stuttgart entgegen, wo sich entscheidet, wer endgültig die Nase vorn hat.“

Neben seines inklusiven Engagements hat sich das Hofgut Himmelreich im vergangenem Jahr verstärkt der ökologischen Weiterentwicklung verschrieben und u.a. die Gastronomie ökozertifizieren lassen und produziert seit diesem Jahr sogar Bio–Honig auf seinem Areal. Mathias Schulz und Mike Münch als Leiter der Akademie bzw. Hotellerie und Gastronomie betonen unisono, „dass sich unser gesamtes Team aus Menschen mit und ohne Behinderung über diese Nominierung freut, weil jede und jeder Einzelne mit der täglichen Arbeit einen Teil zu diesem Erfolg beiträgt.“

Weitere Infos: www.hofgut-himmelreich.de