Hinauf zum Schauinsland

Bequem, barrierefrei und umweltfreundlich mit 100% Ökostrom geht es, wenn es in Freiburg heiß wird, mit der Schauinslandbahn hinauf auf den 1284 Meter hohen Hausberg. Wer sich gratis die Lauschtour „Berg und Bahn“ auf sein Smartphone herunterlädt und das GPS aktiviert, erfährt schon während der Fahrt viel Spannendes über Natur, Technik und Geschichte des Hausberges.

An der Bergstation angekommen, überzeugt der großartige Blick auf die Vogesen, das Rheintal und natürlich die Stadt Freiburg. Wandern oder Spazierengehen auf gut angelegten und beschilderten Wegen mit knorrigen Windbuchen und durch blühende Kräuterwiesen, der Berg bietet für Jeden etwas. Auch für Biker sind interessante Trails ausgelegt, regional angebotene Vesper und hausgemachte Kuchen bieten die urigen Berggasthäuser. Nach einer Stärkung lockt der Weg zum Gipfel mit seinem Aussichtsturm, eine rasante Rollerabfahrt, ein Besuch im Bergbauern-Museum Schniederlihof oder im Museums-Bergwerk. Die Schauinslandbahn ist Juli bis September von 9-17 Uhr, während der Sommerferien noch eine Stunde länger in Betrieb. Geführte Windbuchenexkursionen, Blumen- und Kräutertouren werden für Gruppen angeboten und auf der „Schaffnertour“ begleitet man „Emil den Schaffner“ mit seiner 1930 typischen Uniform und spannenden Geschichten aus der Zeit kurz nach dem Bau der Bahn.

Weitere Infos: www.schauinsland.de