Ein Zirkuszelt auf dem Bauernhof

Popcornduft, Live-Musik, Varieté, … Anlässlich der offiziellen Eröffnung von Marktplatz LandKultur wird auf drei Bauernhöfen vom 7.-24. Juli nacheinander das Zirkuszelt des Scenic Circus aufgebaut, jeweils Samstag und Sonntag umringt von einem Bauernmarkt, der die Erzeugnisse aus eigener Produktion der umliegenden Höfe anbietet. Das Berliner Ensemble wird die Produktion „Aufleuchten. Manchmal sind deine Träume nur eine Entscheidung entfernt“ zeigen. In einer Kreation der Regisseurin Sara Spennemann verbinden sechs Künstler*innen die Elemente Akrobatik, Schauspielerei und Live-Musik zu einem Live-Erlebnis der besonderen Art. Es wird die Geschichte von Paula erzählt, die ein bürgerliches, abgesichertes Leben führt. Als der Circus ihres Vaters – inmitten von Krieg und Wirtschaftskrise – vor dem Untergang steht, fasst sie einen Entschluss. Paula verlässt ihr altes Leben und führt den Circus gegen alle Widerstände zu neuem Erfolg. Das Zircuszelt wird zum Schauplatz einer Geschichte von Mut und Hoffnung, die auf der wahren Lebensgeschichte der Zirkusdirektorin Paula Busch beruht, die als Grande Dame des Zirkus der 1920er-Jahre galt.

Termine: Thaddäushof, Kirchzarten: 7.-10. Juli. Seebodenhof, Efringen-Kirchen: 14.-17. Juli. Breghof, Bräunlingen: 21.-24. Juli. Tickets: www.scenic-circus.de

Marktplatz LandKultur

Seit dem 14. Mai präsentiert die Online-Plattform Marktplatz LandKultur Höfe und bäuerliches Leben in der Region Südbaden auf einzigartige Weise. Mit praktischer Suchfunktion und einmaliger Bebilderung können Interessierte unter anderem die nächstgelegenen Hofläden, Bauernmärkte oder Straußen inkl. Öffnungszeiten finden.

So möchte der Marktplatz LandKultur eine Brücke zwischen bäuerlichem Leben und Arbeiten in Südbaden einerseits und Verbraucher*innen andererseits schlagen. Das Einzugsgebiet ist groß wie divers – von der Baar über die Feldberggipfel bis in die Rheinebene, von der Schweizer Grenze im Süden bis in die Ortenau im Norden. Es umfasst berühmte Weinbaugebiete sowie steile Weidegründe, auf denen mit den Hinterwälder-Rindern auch Tiere grasen, die sonst nirgends auf der Welt vorkommen.

Christoph Wasser, Landwirtschaftsmeister aus Buchenbach und Gründer von Marktplatz LandKultur, ist sich sicher: Die für die Region und ihre Menschen so essenziellen Höfe haben noch viel mehr zu bieten als bislang bekannt. Deshalb ermöglicht er Landwirt*innen Mitglied bei Marktplatz LandKultur zu werden. „Es ist ein auf Mitgliedschaften beruhendes und ein von Mitgliedern finanziertes Geschäftsmodell, denn wir wollen nicht über die Landwirtschaft, sondern immer aus der Landwirtschaft heraus berichten“, erklärt Christoph Wasser.

Weitere Infos und Anmeldung: www.marktplatz-landkultur.de