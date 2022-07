Kunst:Raum:Kirche: 16 Ausstellungsorte in Freiburg

Die Evangelische Kirche Freiburg möchte mit der Intitiative Kunst:Raum:Kirche, Kunst und Kirche in einem Austausch näher bringen. „Kirchen sind nicht nur Stätten des Glaubens. Schon immer reflektiert ihre Architekturund kunstvolle Ausstattung den Geist der Zeit…“, äußerte sich Ulrich von Kirchbach, Kulturbürgermeister und Schirmherr von Kunst:Raum:Kirche. Die Ausstellungen werden an 16 verschiedenen, kirchlichen Orten in Freiburg eröffnet. Unter anderem werden Ausstellungen im Thomaskindergarten, im Second-Hand-Kaufhaus Spinnwebe, in der Johanneskirche, in der Ludwigskirche, im Ernst-Lange-Haus und der Auferstehungskirche gezeigt. Die Eröffnung fand am 19. Juni statt.

Es haben sich insgesamt 93 Künstler*innen mit ihren Werken beworben. Eine Jury, die aus dem Vorsitz von Kurator Prof. Dr. Martin Flashar, Dekanin Angela Heidler, Frau Felizitas Diering als Kunsthistorikerin und Prof. Dr. Reinhard Lohmiller von der Evangelischen Hochschule besteht, wählte davon 19 Künstler*innen aus, die nun die Möglichkeit haben ihre Werke im Rahmen der Initiative auszustellen. Die Kunstwerke umfassen ein breites Spektrum künstlerischer Formen, darunter Malerei, Stickereien, Skulpturen und Video Präsentationen.

„Vielfalt und Unterschiedlichkeit der eingesendeten Werke war beeindruckend. Im Jurygespräch wurde immer wieder deutlich: Kunst regt an, deutet Lebenswirklichkeit, weitet den Blick und bringt ins Gespräch. Kirchen als Ausstellungsräume ermöglichen dabei nochmal einen neuen Deutungsraum, Kunstwerke und die Frage nach dem Leben und nach Gott in Beziehung zu bringen. Ich freue mich über diese Impulse für die Evangelische Kirche in Freiburg!“, so Pfarrerin Angela Heidler, Stadtdekanin der Evang. Kirche in Freiburg, über die Auswahl der Künstler*innen.

Weitere Informationen zu den Ausstellungen, Künstler*innen und Orten finden sie unter: www.ekifrei.de/kunst