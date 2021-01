„Hexentäler Kinderküche e.V.“: Nachhaltige Schulküche und pädagogische Begleitung zum Thema Ernährung

Im Dezember wurde in Merzhausen der gemeinnützige Verein “Hexentäler Kinderküche e.V.” (“Hexenküche”) gegründet. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Idee, dass gemeinsam mit professionellen Köch*innen und vielen ehrenamtlichen Helfer*innen täglich frisches Mittagessen für Kinder in Betreuungseinrichtungen des Hexentals zubereitet wird. Besonders wichtig ist der Hexenküche die Verwendung regionaler sowie saisonaler Lebensmittel. Tierische Produkte werden aus biologischer Landwirtschaft stammen, kindgerecht, gesund und lecker!

Starten möchte die Hexenküche im kommenden Schuljahr mit den Kindern der Hexentalschule in Merzhausen. Weitere Betreuungseinrichtungen sollen schon bald hinzukommen. Die Idee des Vereins geht jedoch über die einer gewöhnlichen Schulküche hinaus. Viele Kinder wissen leider nicht mehr, woher ihr Essen stammt und wie viel Mühe und Arbeit in einem Gericht stecken. Angefangen beim Anbau, über die Ernte bis hin zur Zubereitung. Dieses Wissen will der Verein den Kindern vermitteln und ihnen nahebringen, wie lecker ein Essen sein kann, das aus natürlichen Lebensmitteln besteht und frisch zubereitet wurde. Aus diesem Grund wird die Hexenküche von einem pädagogischen Konzept begleitet, das zusammen mit der Schulbetreuung der Hexentalschule erarbeitet wird. Die Kinder werden zum Beispiel selbst Kräuter und Gemüse anbauen, die in der Hexenküche verarbeitet werden. Außerdem werden Schulgruppen die Erzeuger*innen besuchen, um z.B. Kartoffeln selbst auszubuddeln. Darüber hinaus sollen Kinderkochkurse angeboten werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Vereins: www.hexenkueche-merzhausen.de, E-Mail: info@hexenkueche-merzhausen.de.

Spendenkonto: Hexentäler Kinderküche e.V., Volksbank Freiburg eG, IBAN: DE23 6809 0000 0044 0672 00.