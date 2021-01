Carl-Schurz-Haus: Online-Gespräch mit Nobelpreisträger Prof. Joseph Stiglitz & Prof. Lars P. Feld über den Wiederaufbau der US-Ökonomie unter Joe Biden

Zwei der weltweit tonangebenden Ökonomen, der „Wirtschaftsweise“ Prof. Lars P. Feld sowie der Nobelpreisträger für Wirtschaft, Prof. Joseph E. Stiglitz, diskutieren in einem Online-Gespräch des Carl-Schurz-Hauses am Dienstag, 12. Januar um 18 Uhr unter dem Titel Does The Biden Administration Offer New Hope? darüber, was Amerikaner*innen und der Rest der Welt wirtschaftspolitisch vom zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden erwarten können.

Denn trotz Pandemie, Protestmärschen und präsidentiellen Skandalen war es wieder einmal die Wirtschaft, die laut Befragungen als wahlentscheidendes Thema den Ausschlag gab und den Gang zur Wahlurne maßgeblich beeinflusste. Gerade auf diesem Gebiet hielt der überraschend stark abschneidende Amtsinhaber (und dennoch Wahlverlierer) Donald Trump in der Wählergunst eine seiner wenigen Trumpfkarten in der Hand. Der nächste Chef im Weißen Haus, Joe Biden, muss also liefern – und aus seinem schlichten Slogan „Build Back Better“ ein handfestes Programm für einen nachhaltigen und langfristigen Wiederaufbau der US-Ökonomie präsentieren.

Der „Wirtschaftsweise“ Prof. Lars P. Feld hat seit 2010 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg inne und amtiert als Direktor des Walter-Eucken-Instituts. Seine Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft, Neue Politische Ökonomie sowie Ökonomische Analyse des Rechts.

Prof. Joseph E. Stiglitz, der Nobelpreisträger für Wirtschaft 2001, ist der frühere Vorsitzende des Council Of Economic Advisers von US-Präsident Bill Clinton. Stiglitz übernahm 1997 das Amt des Chefvolkswirts der Weltbank, das er bis 2000 innehatte. Derzeit ist er nach Stationen in Princeton, Stanford und am MIT Professor und Vorsitzender des Committee On Global Thought an der New Yorker Columbia University.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe Transatlantic Tuesdays: A Series Of Conversations statt. Eintritt frei. Veranstaltungssprache ist Englisch. Die Veranstaltung findet auf dem YouTube-Kanal des Carl-Schurz-Hauses statt.