Herrliche Winterwanderwege und Loipen: Das Haus der Natur am Feldberg ist ein Ziel für die ganze Familie

Winter am Feldberg, das bedeutet auch in Zeiten des Klimawandels eine oft tief verschneite Winterlandschaft, klirrende Kälte, bei schönem Wetter eine grandiose Fernsicht auf die Alpen von der Zugspitze über Eiger, Mönch und Jungfrau bis zum 246 Kilometer entfernten Montblanc und manchmal auch die Urgewalt des Sturms am höchsten Schwarzwaldberg.

Dort gibt es herrliche Pisten und Loipen, Winterwanderwege, zwei Schneeschuhtrails unterschiedlicher Schwierigkeit – und das Haus der Natur. Zentraler Anlaufpunkt ist hier die Ausstellung. Zahlreiche interaktive Elemente laden dazu ein, sich spielerisch mit verschiedensten Themen zu beschäftigen. Hier kann man Radeln, Ballonfahren oder auch am Harvester-Spiel selber Bäume fällen. Und natürlich kann man sich in zahlreichen Videoclips vom Ranger den Naturschutz am Feldberg erklären lassen. Dabei bleibt kein Auge trocken, wenn das sprechende Double des echten Feldberg-Rangers auf lustige Weise sich im Film mit seinem echten Vorbild darum kabbelt, ob der Eine dem Anderen nun seine besten Pfifferlings-Plätze verraten sollte. Auch über die Geschichte des Schwarzwalds, die klimatischen Besonderheiten in den Hochlagen am Feldberg oder über das Für und Wider einer Rückkehr des Wolfs weiß der Ranger unterhaltsam zu erzählen.

Bei ausreichender Schneelage bietet das Haus der Natur auch geführte Schneeschuhtouren an. Den Naturschützern am Feldberg ist sehr daran gelegen, Naturerlebnisse in der herrlichen Landschaft zu ermöglichen und zu einem guten Miteinander von Naturschutz und Tourismus beizutragen. Eine Schneeschuhwanderung mit einem der Natur-Guides ist ein besonderes Erlebnis. Vor allem finden die Guides auch dann sicher den Weg zurück, wenn am Feldberg „white out“ herrscht, wenn also die schneebedeckte Landschaft und der neblige Winterhimmel ineinander übergehen.

Wer möchte, kann auch Schneeschuhe und Teleskopstöcke ausleihen und auf eigene Faust das Naturschutzgebiet Feldberg erkunden.

Öffnungszeiten: Täglich außer montags 10–17 Uhr, in den Schulferien auch montags geöffnet. www.naz-feldberg.de