Mit allen Sinnen: Der Adventsweg in Arlesheim lädt zum winterlichen Spaziergang mit Entdeckungen ein

Das Forum Würth Arlesheim realisiert in Kooperation mit dem Sonnenhof noch bis 10. Januar den beliebten und kostenlosen Adventsweg, der zu einem besinnlichen Spaziergang einlädt.

Bei diesem Adventsweg laufen die Spazierenden entlang der vier Adventslaternen, die sinnliche Erfahrungen in Anlehnung an das Programm und die Philosophien der beiden Institutionen bieten. So führt der weg vorbei beim Forum Würth Arlesheim, in die Wohnsiedlung Schappe, vor die Trotte Arlesheim und zum Sonnenhof. Inspiriert von der Ausstellung „Waldeslust“ im Forum Würth, greifen die Adventslaternen das Thema Wald mit allen Sinnen auf.

Die Inhalte reichen dabei vom märchenhaften Lichtspiel über eine Duft Box bis hin zum gemeinsamen Singen oder Ertasten von Gegenständen. So laden die Adventslaternen dazu ein, die eigenen Sinne zu schärfen und beinhalten jeweils auch eine Anleitung um selber kreativ zu werden. Bei zwei der Laternen gibt es zudem einen Briefkasten, in den selbstgemachte Sterne eingeworfen werden können. Die gesammelten Sterne werden nach dem 16. Dezember an die Klinik Arlesheim übergeben, als Geschenk für die Patient:innen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ergänzt den Adventsweg: Circle Singing, Adventskranzbinden, Märchenspaziergänge, Figurentheater sowie ein Film-Nachmittag mit „Schellen-Ursli“.

Weitere Infos: www.wuerth-ag.ch/de/wuerth_forum/begleitprogramm/EventsundKunstvermittlung