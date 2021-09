Heiße Rhythmen und alte Klassiker: Der September auf der KulturBauStelle in Staufen

Mit geballter Frauenpower startet die Staufener KulturBauStelle in den September. Die dominikanische Rapperin La Nefera, was übersetzt so viel wie „Die Schöne ist gekommen“ bedeutet, verbindet am 2. September, 19.30 Uhr spanischen Rap mit heißen Rhythmen aus ihrer lateinamerikanischen Ursprungskultur.

Einen Abend später begeistert die Deutschrap-Ausnahmekünstlerin Haiyti ab 19.30 Uhr das Publikum. Das Debütalbum „Szeneviertel“ der Hamburger Rapperin läutete eine Zeitenwende im Deutschrap ein. Features mit Haftbefehl und Trettmann folgten, einen ECHO hat die 28-Jährige auch schon abgeräumt.

Musik für Kids und die ganze Familie gibt’s am 5. September, 15 Uhr mit der fünfköpfigen Band TöFs Rappelkiste, die mal gerappt und dann gesungen vom Zusammenleben und den kleinen und großen Alltagskatastrophen erzählen.

Im Rahmen der „In der Bar zum Krokodil“-Tour machen die Comedian Harmonists am 5. September, 19.30 Uhr einen Stopp auf der KulturBauStelle und das Duo Birds of America entführt das Publikum am 9. September, 19 Uhr auf eine musikalische Reise in die Appalachian Mountains zu den Hillbillies und ihrer Musik, untermalt mit Texten der Autorin Annie Proulx.

Einen perfekten Klangteppich erwartet Jazzliebhaber*innen am 10. September, 19.30 Uhr beim Cécile Verny Quartet, das aus der neuen CD „Of Moons and Dreams“ spielen wird. Die Band agiert mit Coolness und Understatement und weiß die sinnlich verruchte Stimme der charismatischen Sängerin Cécile Verny gekonnt in Szene zu setzen.

Die dreizehn Musikanten der Polkafreunde Münstertal laden indes am 24. September, 19.30 Uhr zu ihrem aktuellen Programm „Somerregen“ ein. Einen Tag später (und am 30. September) tritt das wohl angesagteste Tango-Orchester Argentiniens auf der Bühne der Staufener KulturBauStelle auf. Ab 19 Uhr lassen die 10 Musiker*innen des Orquesta Romántica Milonguera wunderbar tanzbare und interessante Arrangements erklingen und bringen einen Hauch Buenos Aires nach Staufen.

In eleganten, kackbraunen Anzügen präsentieren Ulrich Tukur und Die Rhythmus Boys ihr Jubiläumsprogramm „Rhythmus in Dosen“. Vom Mambo bis zum Foxtrott gibt die Tanzkapelle am 28. September, 19.30 Uhr mitreißende Arrangements alter und neuer Klassiker zum Besten.

Weitere Infos: www.kulturbaustelle-staufen.de