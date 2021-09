samt&sonders liest – polytonale Lesung & Gespräch mit dem Autor Valentin Moritz

Wiederholt sich die Geschichte? Wie funktioniert Erinnerung? Und was erfahren und lernen wir im Gespräch zwischen den Generationen? Mit seinem Roman Kein Held “ (Badischer Landwirtschaftsverlag, 2020) spürt Valentin Moritz Parallelen zwischen dem Großvater, einem südbadischen Landwirt in der NS-Zeit und dem Enkel in den “goldenen 90ern” nach. Zwei Generationen und ihre ungleichzeitigen Lebenswelten treten so in einen Dialog: das Aufwachsen des Großvaters in Niederdossenbach, der Krieg und die US-Gefangenschaft sowie Jahrzehnte später das Aufwachsen im gleichen südbadischen Dorf, die erste Liebe, die erste eigene Band. Erfahrungen, so ganz anders als die des Großvaters – und doch immer auch geprägt von dessen Schicksal. In Lesung und Gespräch am Donnerstag, 2. September, 19.30 Uhr im Winzerhaus Sankt Georg fragt die Veranstaltung nach Funktionsweisen von Erinnerung und der Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart und bringt so verschiedene Stimmen, Zeiten und Perspektiven zusammen.

Bei Regenwetter findet die Lesung drinnen statt.

Reservierungen unter: Tel.: 0761-4534316 | Mail: kontakt@winzerhaus-sanktgeorg.de.

Abendkasse ab 18:30 Uhr.

www.winzerhaus-sanktgeorg.de

www.samt-sonders.de

www.valentin-moritz.de