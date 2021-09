Konzerte, Partys und mehr: Der September im Jazzhaus

Der September im Jazzhaus verspricht Großes: Konzerte, Partys und das Jazzfestival laden dazu ein, Musik endlich wieder richtig zu genießen. Am 28. Mai 2021 veröffentlicht Justin Sullivan mit „Surrounded“ sein zweites Soloalbum– achtzehn Jahre nach seinem gefeierten Debüt‐Album „Navigating by the Stars“ (2003). „Surrounded“ ist eine Sammlung von sechzehn neuen Songs, die in den ersten Wochen des Lockdowns 2020 geschrieben wurden. Allesamt großartige Kompositionen, die Sullivans Liebe zum Geschichtenerzählen, zu weiten Landschaften und unvergesslichen Atmosphären verdeutlichen. Größtenteils zu Hause aufgenommen, enthält das Album auch Beiträge von Gast‐Musikern, darunter Jon Thorne am Bass (Lamb), an der Harfe Tom Moth (Florence and the Machine ‐ und Bruder des NMA‐Bassisten Ceri Monger), sowie Streicherarrangements der befreundeten Komponisten Tobias Unterberg, Henning Nugel und Shir‐Ran Yinon. Am 13. September, 20 Uhr begeistert Justin Sullivan mit seinem großem Gitarrensound das Jazzhaus-Publikum.

Ein besonderer Abend ereignet sich am 17. September, 22 Uhr: Die große Reopening Party findet statt! Ab dann heißt es auch im Jazzhaus endlich wieder feiern, tanzen und die Nacht durchmachen. Auf Best Taste HipHop dürfen wir uns am 24. September, 23 Uhr bei der legendären Panda Party freuen, am Abend darauf schmettern Klassiker der 90‘s ab 23 Uhr aus den Boxen. Jazzliebhaber*innen kommen bei Roberto Negro (26. September, 20 Uhr) auf ihre Kosten.

