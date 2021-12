Happy Birthday Helga Marten!

Den 90. Geburtstag der Freiburger Malerin Helga Marten feiert die Galerie Claeysmit einer Jubiläumsausstellung in ihren Räumen in der Kirchstrasse. Seit 70 Jahren malt die Künstlerin und geht fast jeden Tag-auch heute noch – in ihr Atelier. Mit 21 Jahren begann sie ein Kunststudium an der Akademie der Künste in ihrer Heimatstadt München, mit 22 heiratete sie und kam mit ihrem Mann, dem Philosophen Rainer Marten, nach Freiburg. Hier setzte sie ihr Studium an der Außenstelle der Karlsruher Akademie der Bildenden Künste fort und schloss es 1958 als Meisterschülerin von Hans Meyboden ab. Trotz vieler Aufgaben, Kinder, Haushalt und Familie, gelang es ihr stets, Raum für ihre Malerei zu schaffen. Das ist bewundernswert und zeugt von großer Konzentration und Disziplin. Mit 84 Jahren erhielt Helga Marten die Ehrengabe zum Reinhold Schneider Preis, dem einzigen Kunstpreis der Stadt Freiburg. Außerdem wurde ihr Lebenswerk – über 1500 Gemälde – in einem schwergewichtigen Werkverzeichnis dokumentiert, ebenso die Arbeiten auf Papier.

Helga Marten steht mit ihrer Malerei in der Tradition der Figuration der 50er Jahre, die wiederum auf der klassischen Moderne basiert. Ihre Themen waren und sind: Landschaft, Stillleben und das Porträt. Die üppige Farbigkeit und eine formale Variabilität machen ihr Werk abwechslungsreich und anregend. Die Schneider Preis Jury begründete die Entscheidung für Helga Marten folgendermaßen: „Signifikant für ihre malerische Bildsprache ist eine sublime Modifikation der alltäglichen Dingwelt durch geheimnisvolle Farbgebung in Malerei. Und so zeugen diese Bilder vom Sehen und Malen voller Dynamik und Sinnlichkeit.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht: Wir freuen uns auf viele weitere Bilder, voller Leuchtkraft und Imagination. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch!

Jubiläumsausstellung zum 90. Geburtstag von Helga Marten. Galerie Claeys, Freiburg. Bis 22.01.2022