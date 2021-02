“Happy Birthday, Franz Schubert!” mit Konstantin Krimmel & Marcelo Amaral (Livestream, 7. Februar, 18 Uhr)

Unter dem Titel “Happy Birthday, Franz Schubert!” zeigt die Internationale Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart auf ihrer Online-LiedBÜHNE am Sonntag, 7. Februar, 18 Uhr einen Konzertstream mit Konstantin Krimmel (Bariton) und Marcelo Amaral (Klavier). Anlässlich Franz Schuberts 224. Geburtstags am vergangenen Sonntag nahm das Lied-Duo den ersten Teil seines LiederzyklusD.911 und dieD.343 in der St. Martha Kirche in Nürnberg auf.Der deutsch-rumänische Bariton Konstantin Krimmel ist Gewinner und Publikumspreisträger zahlreicher Wettbewerbe, u.a. beimund beiin Heidelberg. Zahlreiche Auftritte auf den großen und kleinen Bühnen zeugen von der außergewöhnlichen Qualität des jungen Baritons, welcher auf der Opernbühne bereits als Roberto/Nardo (Mozart), Zoroastro (Händel) und Leporello (Mozart) zu erleben war. Als Konzertsänger begeisterte er zuletzt in Händelsmit demund Jonathan Cohan in London sowie in Haydnsmit der Österreichisch-Ungarischenund Enrico Onofri in Eisenstadt.Von dergefeiert als “Liedbegleiter der Superlative” hat sich der brasilianische Pianist Marcelo Amaral als gefragter Klavierpartner von Sänger*innen und Instrumentalist*innen international etabliert. Seit dem Gewinn des Pianistenpreises beim2009 arbeitete er mit zahlreichen renommierten Künstler*innen zusammen. Zudem ist Marcelo Amaral Mitglied des künstlerischen Beirats derund hat seit 2014 eine Professur für Liedgestaltung an derinne.