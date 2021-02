inFreiburgzuhause: Klangformator mit Adrian Maers (Livestream, 10. Februar, 20 Uhr, E-Werk)

Im Rahmen von Klangformator kommt der gebürtige Australier Adrian Maers für eine Livestream-Veranstaltung am 10. Februar, 20 Uhr ins E-WERK. Adrian Maers lebt schon länger im Dreiländereck. Der Posaunist, Komponist und Didgeridoo-Spieler, landete nach einer Zwischenstation in München bei Lörrach an der Schweizer Grenze, wo er bis heute lebt. Bereits in Australien wurde er zum besten australischen Posaunisten gewählt und für seine Kompositionen gelobt und ausgezeichnet. Mit seinem dortigen Jazz Quintet „Free Spirits“ gewann er die Auszeichnung „Beste australische Band“. Nach einem Studienaufenthalt in New York, wo er bei Conrad Herwig, Steve Turre, Robin Eubanks und Slide Hampton Unterricht nahm, übersiedelte er endgültig nach Europa. Schnell fand er Anschluss und entwickelte sich zu einer starken Stimme der deutschen und europäischen Jazzszene. Hier arbeitet der Posaunist sowohl mit regional Persönlichkeiten, als auch mit den Weltstars des Jazz. Neben seiner Tätigkeit als Posaunist (er ist auf über 62 Veröffentlichungen zu hören!) ist er seit 20 Jahren Dozent am Jazzcampus Basel.

Livestream, 10. Februar, 20 Uhr aus dem E-Werk. Zum Livestream geht’s hier: www.infreiburgzuhause.de

Mit dabei: Adrian Mears (Posaune), Lou Lecaudey (Posaune), Jörgen Welander (Tuba), Konrad Wiemann (Blechbecken und Trommeln).

Die Veranstaltung wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Bundesverband Soziokultur, sowie durch die Fördermaßnahme NEUSTART Kultur.