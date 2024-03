Gesunde Haut & Wohlbefinden: Kosmetikstudio Zur Perle in Freiburg lädt zum Infotag

„Schönheit in Vollendung“ ist das Versprechen von Kosmetikerin Cathriena Stäblein und ihrem Kosmetikstudios Zur Perle in der Oberlindenpassage. Innovative Behandlungsmethoden schaffen die Voraussetzungen dafür. Am 7. und 8. März lädt sie in Zusammenarbeit mit Managerin und Trainerin Anja Schachulski zum Infotag über nachhaltiges AntiAging und Bodyforming ein.

Ein funktionierendes Lymphsystem ist die Basis für gesunde Haut. Es sorgt für die Entgiftung unseres Körpers und leitet Fette sowie weitere Stoffwechselabfälle aus. Die neue Behandlungsmethode Liposana3+–Bio-Frequenz-Technologie für Gesicht und Körper aktiviert das Lymphsystem sowie den Aufbau der Tiefenmuskulatur. Die Behandlung führt über Regeneration und Entschlackung, Fettabbau und Gewebestraffung zu sichtbarem AntiAging und Bodyforming. Die Haut wird erfrischt und durch verstärkte Kollagensynthese und Mikrozirkulation geglättet, die Figur geformt und die Silhouette verfeinert. Eine Reduktion des Körperumfangs sei bereits nach der ersten Anwendung messbar. Darüber hinaus lassen sich auch spezielle Probleme wie Lipödeme, Reiterhosen, Schwangerschaftsstreifen oder Cellulite gezielt behandeln und wirksam lindern.

„Wir öffnen unsere Türen, um zum unverbindlichen Kennenlernen einzuladen. Offenheit für neue Anwendungen erfordert Wissen und Vertrauen. Unsere Kundschaft soll sich mit jeder Entscheidung rundum wohl und bei uns in besten Händen fühlen“, so Cathriena Stäblein.

Weitere Infos: www.kosmetikstudiozurperle.­de

oder Tel. 0761/21727222