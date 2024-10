Geschichten von Mut und Freundschaft: Im Oktober gibt es ein vielseitiges Programm in der Art‘Rhena auf der Rheininsel

Nach einem fulminanten Start in die Saison 2024/25, bei dem zwei Clowns die Bühne des deutsch-französischen Kulturzentrum Art‘Rhena in einen Ort klassischer Musik, Akrobatik und extravaganter Kostüme verwandelten, geht es am 19. Oktober weiter mit Theater. Um 20 Uhr wird das Stück „À Tout Prix“ (Sprache: Französisch) gezeigt. Streitereien, explosive Wendungen, Verführungen, Intrigen … Véro ist eine starke Frau in Führungsposition und seit drei Jahren mit ihrem jungen Assistenten Barnabé zusammen. Doch die Stimmung zwischen ihnen ist angespannt, seitdem sie ihn entlassen musste. Ohne ihr Wissen ist außerdem eine große Summe Geld in ihrer Wohnung versteckt, Diebesgut, das der Nichtsnutz Max um jeden Preis wiederbeschaffen muss. Dabei wird er von seinem betrügerischen Bruder, welcher im Gefängnis sitzt, gesteuert. Wer der drei wird am Ende den Jackpot ergattern?

Eine Gesangs-Masterclass mit Chris Vincent, Gründer der Académie du Chant Moderne, findet am 22. Oktober, 9:30 bis 16:30 Uhr auf der Rheininsel statt. Der Workshop richtet sich an Sänger:innen, Schauspieler:innen, Lehrende, Chorleitende, Therapeut:innen und an alle Personen, die neugierig darauf sind, ihre Stimme von einer anderen Seite kennenzulernen.

Drei fabelhafte Figuren – eine Schneckenfrau, ein Zauberer und eine Riesin -, die drei verschiedene Welten repräsentieren, treffen unerwartet aufeinander. Trotz Neugier und Lust am gemeinsamen Spiel führen ihre Unterschiede schnell zu Missverständnissen und Misstrauen. Ist die Schneckenfrau zu langsam? Ist die Riesin zu groß? Und kann der Zauberer wirklich zaubern? Zwischen Tanz, Musik und neuem Zirkus erzählt das Silent Cosmonauts Kollektiv in „Nochmal!“ am 24. Oktober, 15 Uhr, von der Kraft der Neugier, des Mutes und der Freundschaft. Sie werden gebeten, die Schuhe auszuziehen: Bringen Sie Ihre Hausschuhe mit!

Tickets: artrhena.eu