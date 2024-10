In den Dialog treten: Die Lange Nacht der Demokratie lädt am 2. Oktober zu diversen Veranstaltungen in Freiburg ein

Zur „Langen Nacht der Demokratie“ am 2. Oktober dürfen sich die Besucher:innen über vier spannende Veranstaltungen in Freiburg freuen. Der Eintritt ist frei.

Den Auftakt machen die Omas gegen Rechts um 19:30 mit ihrem Theaterstück “Nichts wie ran”. Bereits vor zwei Jahren führte die Gruppe das ebenfalls selbstinzsinierte Stück “Nie mehr bescheiden und dumm” auf. Die Aufführung findet im Theatersaal der VHS statt. In den von den Omas gegen Rechts vorbereiteten Szenen werden Vorurteile und Diskriminierung thematisiert, um ein Zeichen gegen antidemokratische Tendenzen zu setzen. Zudem ist eine Rapeinlage Teil des Programms. Im Anschluss folgt ein Gespräch mit dem Publikum.

Ebenfalls um 19:30 Uhr beginnt im Winterer Foyer des Stadttheaters der „Marktplatz der Demokratie“, organisiert von AllWeDo e.V.. Dort können Besucher:innen im Begegnungscafé, einer Denkwerkstatt und einer Aktionsschmiede miteinander ins Gespräch kommen. Auf dem Marktplatz wird neben Infoständen ein Raum für Austausch und Vernetzung geboten. Ab 22 Uhr findet eine Silent Disco statt.

Um 20 Uhr lädt das Team „Demokratisches Weingarten“ im Mehrgenerationenhaus EBW zu einem Gesprächsformat ein. In Kleingruppen soll das MIT-einander „Sprechen und Zuhören“ ausprobiert und geübt werden: Im Zuhören sich selbst und die Sprechenden bewusst wahrzunehmen, ohne zu kommentieren oder zu bewerten. Das Format möchte für die Teilnehmenden auf diese Weise einen geschützten Raum zum Austausch bieten.

Zur gleichen Zeit, um 20 Uhr, findet im Max-Kade Auditorium der Universität Freiburg eine Lesung mit dem Politikwissenschaftler und Autor Ozan Z. Keskinkılıç statt. In seinem Buch „Muslimaniac. Die Karriere eines Feindbildes“ beleuchtet er die Konstruktion von Feindbildern und den antimuslimischen Rassismus in unserer Gesellschaft. Im Anschluss gibt es ein moderiertes Gespräch.

Alle Veranstaltungen bieten spannende Gelegenheiten, sich aktiv mit dem Thema Demokratie auseinanderzusetzen und miteinander in den Dialog zu treten.

Bildquellen „Nichts wie ran“ spielen die Omas gegen Rechts ab 19:30 Uhr in der VHS: © Omas gegen Rechts