Für das Klima auf die Straße: Die Fridays for Future rufen heute zum großen Klimastreik in Freiburg

Fridays For Future rufen am 3. März, 12 Uhr zum nächsten Klimastreik auf den Platz der Alten Synagoge. Dabei stellt die Demonstration nur den Höhepunkt eines bunten Aktionstags dar. Die Aktionen starten mit Schulstürmen in ganz Freiburg, gehen über Infostände und eine offene Küche für alle und gestalten den Tag auch darüber hinaus. Mit dabei sind auch andere Klimagerechtigkeitsgruppen aus Freiburg, etwa die Parents for Future und Students for Future, der Klimaentscheid Freiburg und die Verdi-Jugend. Der Klimastreik findet diesen März unter dem Motto #TommorrowIsTooLate und #WirFahrenZusammen statt.

Der Anlass muss wohl kaum ausgeführt werden. Die eskalierende Klimakrise schlägt sich mit Dürren, Hitze und Überflutungen im Alltag nieder und bedroht die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Die Bundesregierung dagegen, so die Klimaaktivist*innen, verfehlt derweil, gerade im Verkehrssektor, die eigenen Ziele.

„Die Bundesregierung schließt weiter in allen Bereichen fossile Deals ab. Erst wurde Lützerath abgebaggert, dann 144 neue Autobahnprojekte versichert. Im Verkehrssektor verfehlt Volker Wissing verpflichtende Ziele krachend, denn er betreibt lieber Klimazerstörung als mit der Auto-Lobby zu brechen. Echte Klimagerechtigkeit bedeutet eine Kehrtwende hinzulegen, die Hand in Hand mit fairen Arbeitsbedingungen und Löhnen geht. Nur mit Fachkräften ist Transformation möglich“, sagt Jule Pehnt, Pressesprecherin von Fridays for Future. Enno Rau schließt daran an: „Ohne unseren Druck auf der Straße kommen nicht die Veränderungen, die wir brauchen. Deswegen setzen wir mit dem Streik am 3. März einen Auftakt für ein lautes 2023. Dieses Jahr brauchen wir zielgerichtete Antworten auf den zunehmenden Zerstörungsdruck durch die Klimakrise.“

Bildquellen Klimastreik am 3. März in Freiburg: Copyright: Fridays for Future DE