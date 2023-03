Gartenträume werden wahr: Zum 15. Mal finden die Gartenträume vom 3.-5. März auf dem Messegelände in Freiburg statt

Zum 15. Mal finden die Gartenträume vom 3.-5. März auf dem Messegelände in Freiburg statt. Anlässlich des Jubiläums werden rund 90 Aussteller*innen aus der Grün- und Gartenbranche auf 700 m² neue Trends und Gestaltungsideen für Garten, Terrasse und Balkon präsentieren. Regionale Garten- und Landschaftsbauer*innen zaubern Modellgärten zum Staunen. Ausgewählte Firmen führen die neueste Gartentechnik und Outdoor-Möbel vor, sowie Blumenzwiebeln und Pflanzen, floristische Dekorationen, Pools und Saunen und vieles mehr. So können Besucher*innen auf der Gartenträume erste Frühlingsluft schnuppern und mit neuen und nachhaltigen Inspirationen in die Gartensaison 2023 starten. Mehrmals täglich wird die Halle 3 verdunkelt und verwandelt sich in ein leuchtendes Spektakel aus moderner Außenbeleuchtung, beleuchteten Pools und Lampions.

Die Gartenträume zeigt zudem die üppige Pflanzenpracht regionaler Produzent*innen. Zur Feier des 15-jährigen Jubiläums werden täglich 15 Pflanzen unter den Besucher*innen verlost.

An allen drei Messetagen lädt die Gartenträume Messe zu Vorträgen, Demonstrationen und Workshops ein. Ein Quiz über Bienen und Insekten sowie eine grüne Rallye durch die Messehallen machen den Besuch auf der Gartenträume zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Tickets: www.gartentraeume.com/freiburg