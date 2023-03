Let’s Call Sexism!: Ausstellung und Events im ArTik Freiburg

Catcalls of fr(eiburg) und Noa e.V. organisieren in Kooperation mit mehreren Freiburger Organisationen und Künstler*innen eine Ausstellung vom 8.–12. März im Zeitraum des ArTik Freiburgs in der Haslacher Straße 43. Die Ausstellung hat jeweils von 16–19 Uhr geöffnet und thematisiert sexualisierendes und grenzüberschreitendes Verhalten mit Infomaterialien, Kunstwerken und Mitmach–Aktionen. Die Organisator*innen laden am Sonntag, 5.03 zur Vernissage ein, um die Ausstellung zu eröffnen. Begleitend zur Ausstellung wird es ein Rahmenprogramm geben, bei dem die Themen künstlerisch und poetisch verarbeitet werden. Am 9.03 treten Künstler*innen zum Poetry Jam auf die Bühne im Freizeichen (ArTik), am 10.03 bietet Marie Lemor (Poetry–Künstlerin) eine Schreibwerkstatt an, am 11.03 zeigt Amnesty International Freiburg in den Ausstellungsräumen den Film The Case You: Ein Fall von Vielen. Am Sonntag, 12.03 findet die Finissage mit allen Beteiligten statt, bei der Ausstellung und Events Revue passiert werden lassen. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Die Ausstellung sowie die Veranstaltungen findet anlässlich des und rund um den 8. März, dem feministischen Kampftag, statt. Sie befassen sich mit den unterschiedlichen Facetten von sexualisierendem und grenzüberschreitendem Verhalten. Neben aufklärenden Informationen sowie Hinweisen zu Hilfsangeboten werden empowernde Kunstwerke von Ellinor Amini und Linda Dirksmeyer ausgestellt. Beteiligt sind außerdem: Amnesty International, Futur F, Frauenhorizonte, FRIG und nachtsam. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben!, die Partnerschaft für Demokratie Freiburg, und die JugendProjektePlattform (JuPP). Die Ausstellung soll nicht nur informieren, sondern lädt zum Mitmachen und Austausch ein. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, den Diskurs anzuregen, zu sensibilisieren und zu stärken. Die Ausstellung ist kostenlos, es wird kein Vorwissen benötigt.

Tickets und Anmeldung können über www.artik– freiburg.de/events vorgenommen werden (begrenzte Platzzahl).