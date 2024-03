Frühlings Jazzfest am 15./16. März im FORUM Merzhausen

Der Trompeter und Komponist Jakob Bänsch gehört zu den Rising Stars der Jazzszene. 2022 wurde er mit dem Solistenpreis des Münchner Jazzpreises ausgezeichnet, im April 2023 folgte sein Debütalbum. Auf diesem stellt er zusammen mit seinem Quartett eine Kombination aus lyrischen Melodien, virtuosem Jazz, sphärischen Klangwelten sowie symphonischen und klassischen Elementen vor. Am 15. März, 20 Uhr spielt Jakob Bänsch mit Leo Asal (Drums), Jakob Obleser (Bass) und Niklas Riever (Piano) im FORUM Merzhausen.

Ein echtes Jazz-Märchen erwartet das Publikum am 16. März, 20 Uhr. Die in der Mongolei geborene Pianistin Shuteen Erdenebaatar spielt mit ihren sehnsuchtsvollen Melodien, angereichert mit ausdrucksstarken Harmonien und Rhythmen eine einzigartige Klangkomposition. Im Alter von 16 Jahren begann sie ihr Bachelor-Studium in klassischer Komposition, nach dem Abschluss kam sie 2018 nach München, wo sie ein Doppelmasterstudium in Jazzklavier und Jazzkomposition an der Hochschule für Musik und Theater begann.

Das „Wunderkind aus der Steppe“ (Süddeutsche Zeitung) erhielt bereits zahlreiche Preise, darunter das Musikstipendium der Stadt München und der 1. Preis beim Kurt Maas Jazzpreis 2021, wo sie einen Sommerkurs am Berklee College of Music gewann. In Merzhausen präsentiert sie ihr Debütalbum „Rising Sun“.

Frühlings Jazzfest. 15./16. März, 20 Uhr, FORUM Merzhausen. Tickets: forumjazz.de. Buchung von Tischplätzen online möglich.