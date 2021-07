FreiRäume 2021 – eine Stadtrauminszenierung zur 900 Jahr-Feier der Stadt Freiburg (24./25. Juli)

FreiRäume 2021 präsentiert am 24. und 25 Juli zwölf außergewöhnliche Orte Freiburgs, die von regionalen Künstler*innen, Performer*innen, Theater-macher*innen, Tänzer*innen und Musiker*innen auf sehr unterschiedliche Weise bespielt und in Szene gesetzt werden.

Die Bandbreite reicht von kurzen szenischen Performances und Textlesungen über Theater und Tanz bis hin zu Musik, Gesang und traditionellen Tänzen. So werden Freiburger Räume entdeckt und Freiräume für Darsteller*innen aller Art geschaffen.

Die Inszenierungen variieren von ganz klein bis groß und machen FreiRäume zu einem nicht vorhersehbaren Kunst- und Kulturereignis.

In einer Art Überraschungsevent werden die Zuschaueden an beiden Tagen in je zwei „Kunstkarawanen“ in circa zwei Stunden zu jeweils sechs besonderen Orten in Freiburg geführt. Insgesamt werden an den beiden Veranstaltungstagen zwölf unterschiedliche Orte von zwölf unterschiedlichen Künstlergruppen mit insgesamt 54 Akteur*innen bespielt.

Geführt werden die einzelnen Gruppen von Schauspiel-Guides, die die historische Geschichte im Kontext zu Freiburg „damals und heute“ mit einbeziehen. Die beiden „Kunstkarawanen“-Routen haben unterschiedliche Inhalte und sind zu Fuß geplant. Es gibt darunter auch eine barrierefreie Route.

Da Corona-bedingt nur eine begrenzte Gruppengröße möglich sein wird, ist die Teilnahme limitiert. Das Konzept ist corona-konform und findet in Kleingruppen und Open-Air statt. Distanzauflagen sind innerhalb der Gruppen einzuhalten. Je nach aktueller Corona-Verordnung ist die Teilnahme nur mit einem tagesaktuellen Schnelltest möglich. Karten sind über Reservix und über die Vorverkaufsstelle der BZ erhältlich.

FreiRäume 2021 ist eine Veranstaltung der Stadt Freiburg und wird durchgeführt von Pro Kultur e.V. unter der künstlerischen Leitung von Ralf Buron, in Zusammenarbeit mit Lukas Müller von Freiburg-Living-History.

Die Stadt-Inszenierung, die für 2020 geplant war, sollte im Mai 2021 nachgeholt werden, musste jedoch aufgrund der pandemischen Lage erneut verschoben werden. Nun wurde die dreitägige Veranstaltung auf zwei Veranstaltungstage reduziert und findet am 24. und 25. Juli 2021 statt.

FreiRäume 2021 – eine Kulturkarawane | Stadtrauminszenierung Freiburg

Termin: 24. und 25. Juli 2021, jew. 19 Uhr.

Aktuelle Infos auf der Facebookseite „FreiRäume 2021“. und unter www.freiraeume2020.de