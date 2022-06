Freie Landesakademie Kunst in Freiburg – Der Kunst einen Raum im Sozialen

Zwölf Jahre ist es her, dass die Freie Landesakademie Kunst von den bildenden Künstlern Richard Schindler und Rita Deschler gegründet wurde. Zum Ziel hatten sie sich damals gesetzt, Kunst und künstlerisches Handeln in allen Bereichen des Lebens zu fördern. Heute bietet die Freie Landesakademie Kunst einen vielfältigen Rahmen für ihre Studierenden, die sich in Kooperationsprojekten, Workshops und Weiterbildungen entfalten können. Die Leitung um Richard Schindler und Rita Deschler versteht sich dabei lediglich als Assistent:innen, die für die Kunstschaffenden Rahmen setzen und Hilfestellung bieten, aber keinesfalls in die selbstständige Arbeit der Künstler:innen eingreifen.

Ein aktuelles Projekt der Akademie ist das seit 2020 angebotene „Kolleg Kunst“, das von Dietrich Schön, betreut wird. Es handelt sich um ein Angebot, das sich zwar – wie sämtliche Angebote der Akademie – prinzipiell an alle richtet, aber doch besonders an Personen, die, aus welchen Gründen auch immer, kein Kunststudium an einer staatlichen Akademie absolvieren können. Hier haben sie die Chance, künstlerische Grundlagen zu erwerben und mit professioneller Unterstützung zu arbeiten, im Anschluss ihre künstlerische Arbeit dann aber auch eigenständig weiterführen zu können.

Um die künstlerische Bildung praxisnah zu ermöglichen, kooperiert die Freie Landesakademie Kunstmit Bildungseinrichtungen ebenso wie mit Wirtschaftsunternehmen und verfolgt das dezidierte Ziel, „der Kunst einen Ort im Sozialen“ zu geben. Dafür hat die Leitungder Akademie das Konzept des „ArtHousing“ entwickelt. Dieses, erklärt der Geschäftsführer und künstlerische Leiter Richard Schindler, „unterscheidet sich doch grundsätzlich von allen anderen uns bekannten Akademien: Wir haben (abgesehen vom Kolleg Kunst) keine eigenen Räume, kein eigenes Haus – die Freie Landesakademie Kunst ist – so unsere Formel – da, wo wir sind; da, wo wir als Gäste „einhausen“ und mit unseren Partnern in deren Sinn und mit höchstem künstlerischen Anspruch tätig sind.“

Durch die Zusammenarbeit entsteht für die Kunstschaffenden ein tatsächlicher Kontaktraum mit der Gesellschaft, durch den gegenseitige Inspiration, integrative Einbindung und neue Impulse ermöglicht werden. Das Projekt „Kunstraum Weißer Hase“ beispielsweise, das von Rita Deschlerbetreut wird, verfolgt dabei einen sozial- und entwicklungspädagogischen Ansatz.Kunstschaffende der Freien Landesakademie Kunst waren unter anderem in Flüchtlingswohnheimen, Kindergärten und (Grund-)Schulen beheimatet und aktiv. Auch Vorträge und Tagungen zu spezifischen Themen werden von der Freien Landesakademie Kunst organisiert.

Wer also eine professionelle Studienbegleitung oder einen Atelierplatz inklusiv kollegialem Austausch sucht, ist in der Freien Landesakademie herzlich willkommen.

Weitere Infos: www.freie-landesakademie.de