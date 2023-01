Freiburger Bürgerstiftung übergibt jeweils 7.000 Euro Soforthilfe an drei lokale Hilfsorganisationen

Die Freiburger Bürgerstiftung hat eine erste Spende aus der Kampagne „Herzensenergie“ an drei Freiburger Sozialorganisationen übergeben. Stiftungsratsvorsitzende Hanna Lehmann überreichte jeweils 7.000 Euro dem Freiburger Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes, Obdach für Frauen (OFF) und dem Stromspar-Check für Haushalte mit geringem Einkommen. Mit dem Freiburger Kältebus fahren Ehrenamtliche für das Deutsche Rote Kreuz zu obdachlosen Menschen, um sie mit Schlafsäcken, Essen und Hygieneartikeln zu versorgen. Der Verein Obdach für Frauen (OFF) hilft Frauen in Not bei der Wohnungssuche und betreibt die Second-Hand-Boutique LeSac in der Freiburger Sedanstraße. Der Stromspar-Check hilft Haushalten mit geringem Einkommen Strom zu sparen und unterstützt so den Umbau der Gesellschaft zur Klimaneutralität. „Ich bin begeistert und dankbar über die große Resonanz der Aktion“, so Lehmann. Sie zeigt, dass die Schwächeren in dieser Stadt auf die Solidarität ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger zählen können.

Die Kampagne geht jedoch noch weiter. Bis Ende März können Freiburger:innen ihre 300 Euro Energiepauschale (oder eine beliebige andere Summe) an „Herzensenergie“ spenden, wenn diese das Geld nicht für sich selbst benötigen. Mit dem Geld werden Projekte unterstützt, die Menschen in Not helfen oder dafür sorgen, dass alle sparsam mit Energie umgehen können.

Gespendet werden kann weiterhin über Paypal: www.freiburger-buergerstiftung.de/spenden oder per Überweisung an das Konto der Freiburger Bürgerstiftung, IBAN: DE44 68090000 0023390302. Bitte geben Sie bei der Überweisung das Stichwort „HERZENSENERGIE”. Für eine Spendenquittung wird Ihre Adresse benötigt.