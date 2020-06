Allgemein | Juni 2020 | von Redaktion Frauen für den Frieden: Kundgebung am 27. Juni, 12-14 Uhr Auf dem Rathausplatz in Freiburg findet am 27. Juni, 12-14 Uhr eine Kundgebung statt, bei der Feminist*Innen über den deutschen Tellerrand – geographisch wie auch inhaltlich, schauen möchten.

Anstatt über Maskenpflicht zu diskutieren, appelieren die Aktivist*innen, sich selbst und andere zu schützen und möchten stattdessen lieber in einen Dialog darüber treten, wie gesellschaftliche Strukturen gerechter verteilt werden könnten – sei es in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen oder beim Homeschooling. Berichtet wird über die Situation in Chile, Nordostsyrien, den USA und der Türkei. Eine gerechtere Gesellschaft ist für ausschließlich ohne Rassismus und ohne Gewalt gegen Frauen* und Kinder möglich. Auch das werden Themen der Kundgebung sein. Kundgebung “Wasser ist Leben”, 27. Juni, 10-15 Uhr am Platz der alten Synagoge »

