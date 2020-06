Nachhaltig | Juni 2020 | von Redaktion Kundgebung “Wasser ist Leben”, 27. Juni, 10-15 Uhr am Platz der alten Synagoge © promo © promo Am 27. Juni, 10-15 Uhr planen die Parents for Future auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg ene Kundgebung und Installation zum Thema “Wasser ist Leben”. Der Klimawandel, eine der größten gegenwärtigen Krisen der Menschheit, ist durch die Coronakrise in den Hintergrund der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Mit “Wasser ist Leben” möchten die Parents for Future auf die regionalen Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen, darunter versiegende Quellen im Schwarzwald, eine ausgetrocknete Dreisam, sterbende Bäume und Ernteausfälle in ganz Südbaden. Alle Interessierten sind aufgefordert, am 27.06. ab 10.00 Uhr Schüsseln oder Schalen auf den Platz der alten Synagoge zu bringen, die ab 15.00 Uhr wieder abgeholt werden können. Diese Schüsseln bilden sozusagen einen “Fluss” über den heißesten Platz der Stadt. An seinen „Ufern“ gibt es informative Bodenzeitungen und Schilder zu Wasser und Klima, die die Teilnehmer gerne auch beisteuern können, sowie verschiedene Infostände. Die Coronaregeln werden dabei eingehalten. Frauen für den Frieden: Kundgebung am 27. Juni, 12-14 Uhr Heute: Vortrag von Prof. Dr. Naika Foroutan „Die postmigrantische Gesellschaft“ »

