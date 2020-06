Musik | Juni 2020 | von Redaktion Singer-Songwriter Bastian Baker live – Baloise Session @home, 29. Juni, 18.30 Uhr © Baloise Session Mit der Baloise Session @home geht es am Montag, 29. Juni um 18.30 Uhr mit Bastian Baker weiter. Über Baloise Session @home können Musikfans ihre Lieblingsacts auf neue Art erleben: Sie spielen in einer privaten Atmosphäre und plaudern darüber, welche Künstler sie inspirieren und wie die Begegnungen an der Baloise Session auch ihren musikalischen Horizont erweitert haben. Der sympathische Singer-Songwriter Bastian Baker spielt solo an der Gitarre ein akustisches Set und erzählt in einem Interview seine Baloise Session Story.

Die Baloise Session @homeKonzerte können unter www.baloisesession.ch/@home sowohl live als auch nachträglich geschaut werden. In der Black Box: Das Literaturhaus Freiburg hat sich in die Installation „Museum der Langsamkeit“ verwandelt Frauen für den Frieden: Kundgebung am 27. Juni, 12-14 Uhr »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: wir informieren Sie über die neuste Ausgabe des Kultur Joker. Nicht vergessen: Die Anmeldung bitte bestätigen. Unsere Printmedien Werbung