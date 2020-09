Fotoausstellung “The Deciders” des US-Dokumentarfotografen Patrick Cavan Brown im Carl-Schurz-Haus

Das Carl-Schurz-Haus präsentiert noch bis zum 27. November die Fotoausstellung The Deciders des US-Dokumentarfotografen Patrick Cavan Brown. Sämtliche der fünf sogenannten Swing States hat der renommierte Reportage- und Porträtfotograf Patrick Cavan Brown während des letzten US-Wahlkampfs 2018 besucht, um mit den titelstiftenden Entscheider*innen über ihre Lebensrealitäten zu sprechen. Dabei lichtet der Fotograf moderne ebenso wie uramerikanische Realität ab und bildet einmal mehr den vielschichtigen Geist des Landes ab. In diesem Zeitraum entstand ein dokumentarischer Bildzyklus der ein farbenfrohes und vibrierendes Amerika zeigt, aber auch karge Landstriche in Szene setzt, deren Einwohner abgekämpft, alternd und ausgezehrt wirken. Wie komplex die gesellschaftliche Wirklichkeit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten tatsächlich ist, spiegelt sich in den Fotografien Browns wider. Porträts und Landschaftsbilder, Städteszenen und Interieurs, Pools und Picknicks, Eiscreme-Buden und Kegelbahnen, Rentnerparadiese unter Palmen und Latino-Supermärkte: The Deciders erzählt ergreifend von einem Land, das sich zwischen bittersüßer Nostalgie und Hypermoderne in schrillen Neon-Tönen nicht so recht entscheiden kann.

Patrick Cavan Brown: “The Deciders”, Carl-Schurz-Haus, Foyer, Eisenbahnstraße 62. Bis 27. November.