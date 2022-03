Förderprogramm des Freiburger Kulturamts: 50.000 Euro für Nachtkultur, Streetart und digitale Kunst

Der Gemeinderat beschloss im Rahmen der Haushaltsverhandlungen im Frühsommer 2021 das Budget zur Förderung von Nachtkultur, Streetart und digitale Kunst für den Doppelhaushalt 2021/2022. Der Begriff der Nachtkultur bezieht sich auf Kunstformen, die in Musikclubs und Musikspielstätten produziert werden (z. B. Arbeiten künstlerischer DJs oder DJanes mit experimenteller Videokunst). Unter digitaler Kunst wird Kunst aller Sparten verstanden, die aus den Möglichkeiten digitaler Medien heraus entsteht und mit diesen künstlerisch arbeitet.

Nun können sich Künstler*innen und Kulturschaffende dafür bewerben. Das Förderprogramm richtet sich an Kreative aus den genannten Bereichen und ist inhaltlich bewusst weit gefasst.

Das Kulturamt Freiburg möchte mit diesem Förderprogramm künstlerische Projekte aus den Bereichen Nachtkultur, Streetart und digitale Kunst mit 50.000 Euro unterstützen. Das Geld soll an Projekte gehen, die diese Bereiche in Freiburg künstlerisch sichtbar machen oder voranbringen. Vorrang haben hierbei Projekte, die innovativ und von hoher künstlerischer Qualität sind, Kooperationen zwischen verschiedenen Kunstformen und Initiativen erproben sowie jene Projekte, die einen Beitrag zur Bildung nachhaltiger Strukturen leisten. Vor der Vergabe der Fördermittel werden zwei virtuelle Infotermine sowie individuelle Beratungsgespräche für die Antragstellung angeboten. Interessierte werden ausdrücklich gebeten, die Beratung in Anspruch zu nehmen. Mit Hilfe einer externen Jury wird das Kulturamt über die Anträge entscheiden. Diese Jury wird je nach Antragslage mit entsprechenden Expert*innen besetzt.

Die Infotermine :

Dienstag, 22. März, 17.30 bis 18.30 Uhr: https://meet.freiburg.de/b/kat-snd-hvm-3gs

Donnerstag, 17. März, 12:00 bis 13:00 Uhr: https://meet.freiburg.de/b/kat-snd-hvm-3gs

Antragsfristen: 14. April und 1. Juli

Mehr Informationen für Interessierte bei Katharine Leiska, Tel. 0761 / 201- 2111 oder Katharine.Leiska@stadt.freiburg.de und unter www.freiburg.de/kulturamt