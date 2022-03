Live-Lesung und Gespräch mit Rafia Zakaria: Against White Feminism: Wie weißer Feminismus Gleichberechtigung verhindert

Ein radikal inklusiver, intersektionaler und transnationaler Ansatz für den Kampf um Frauenrechte – von einer international renommierten Autorin, Anwältin und Aktivistin. Auf Einladung des Carl-Schurz-Hauses im und mit dem Literaturhaus Freiburg räumt Rafia Zakaria bei Lesung und Gespräch zu ihrem Sachbuch „Against White Feminism: Wie weißer Feminismus Gleichberechtigung verhindert“ am Samstag, 26. März um 19.30 Uhr mit einem überkommenen Mythos auf: „Weißer Feminismus“ herkömmlicher Art hilft nicht etwa allen Frauen und in etwas denen aus marginalisierten Gruppen, sondern reproduziert vielmehr die längst überkommenen Werte einer frauenfeindlichen Gesellschaft.

Weiße Frauen aus der oberen Mittelschicht gelten seit langem als „Expertinnen“ für Feminismus: Sie haben führenden feministischen Organisationen ebenso wie großen Konzernen vorgestanden und viel von dem geschrieben, was wir als feministischen Kanon betrachten – indem sie sich für sexuelle Befreiung, LGBTQ-Rechte und Solidarität mit People of Color einsetzten, während sie gleichzeitig die Sprache der Bewegung selbst mit ihrer Whiteness einfärbten. Rafia Zakaria begreift das als den Versuch, Privilegien und wahrgenommene kulturelle Überlegenheit aufrechtzuerhalten. Die Autorin, die sich auch als politische Philosophin einen Namen gemacht hat, setzt sich in Against White Feminism für eine völlige Rekonstruktion des Feminismus ein und stellt Frauen of Color in den Mittelpunkt dieses transformativen Ansatzes. Ihre Polemik ist das Gegenmanifest zur globalen, langjährigen Affinität des „weißen Feminismus“ zu kolonialen, patriarchalischen und rassistischen Idealen, die die Frauenbewegung blockieren und ihre Fortentwicklung für das 21. Jahrhundert behindern. Von 2009 bis 2015 war Rafia Zakaria Mitglied des Aufsichtsrates von Amnesty International USA. Ihre Artikel erschienen u. a. in der New York Times und im Guardian.

Termin: Samstag, 26. März 2022

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Literaturhaus Freiburg, Bertoldstraße 17

Weitere Infos: www.carl-schurz-haus.de | www.literaturhaus-freiburg.de