Filmpremiere und Wiederaufnahme im Wallgraben Theater

Am 10. November, 20 Uhr, findet im Wallgraben Theater die Premiere zu Dita Whips Film „Homolobby & Popolismus – Degenerative Propaganda im Namen des Regenbogens“ mit anschließendem Gespräch statt. In einer Welt, in der absurde Verschwörungstheorien zur Tagesordnung gehören, zündet Dita Whip ein Feuerwerk der Satire. Mit ihrer Mockumentary „Homolobby & Popolismus“ bringt sie die sogenannten „Ängste“ vor der Homolobby auf die Bühne und dreht sie auf höchst humorvolle und zynische Weise ins Absurde. Was wäre, wenn all die Verschwörungsmythen der Anti-LGBT-Bewegung wahr wären? Dieser Film inszeniert sich als „Propagandavehikel“ der angeblichen Homolobby, das den Untergang des „heterosexuellen Westens“ offenbart – natürlich mit einem Augenzwinkern.

Ab dem 6. November, 19 Uhr, ist zudem das Theaterstück „Etwas Besseres als den Tod finden wir überall“ wieder auf der Bühne des Wallgraben Theaters zu sehen. Ein Stück von Martin Heckmann, das die Bremer Stadtmusikanten reloaded. Esel, Hund, Katze und Huhn, alle ohne Perspektive, ausgebeutet und geschlagen oder geflüchtet, schließen sich zusammen, versuchen eine Band zu gründen – und hoffen auf ein besseres Leben. Aus der Truppe wird eine Gemeinschaft gegen kapitalistische Ausbeutung, die Tiere sagen der Übermacht des Homo sapiens den Kampf an… aber ist Gewalt auch keine Lösung?

Weitere Infos: www.wallgraben-theater.com