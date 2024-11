Schweigen, schreien, scheitern? Neue Veranstaltungsreihe zum Israel-Palästina-Konflikt an der Universität Freiburg ab November

Nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem seither andauernden Krieg in Gaza gab es weltweit politische Proteste und spannungsgeladene Debatten. Universitäten auf allen Kontinenten wurden Schauplatz kontroverser Auseinandersetzungen, die oftmals stark pola­risiert und emotional geführt werden – und sie verdeutlichen, wie diffizil und vielschichtig das Sprechen über den Israel-Palästina-Konflikt in Deutschland ist. Mit der Veranstaltungsreihe „Schweigen, schreien, scheitern? Von der Schwierigkeit, in Deutschland über den Israel-Palästina-Konflikt zu sprechen“ im Colloquium politicum möchte die Universität Freiburg Räume der Reflexion zu diesem kontroversen Themenkomplex eröffnen. Die Reihe startet am 19. November.

Im Mittelpunkt der Reihe steht die Frage, welche Themen gleichzeitig mitverhandelt werden, wenn über Israel und Palästina diskutiert wird und welche Aspekte dabei die Verständigung so herausfordernd machen: Welche Kontroversen über deutsche Geschichte, Erinnerung und Verantwortung werden hier ausgetragen? Welche Bedeutung spielen dabei Vorstellungen von Zugehörigkeit und Identität sowie Erfahrungen von Antisemitismus und Rassismus in Deutschland? Was wären Voraussetzungen dafür, um einander zuhören und miteinander sprechen zu können? Was können und sollten Universitäten in diesem Zusammenhang leisten und vor welchen Herausforderungen stehen sie dabei?

„Mit der Veranstaltungsreihe bringen wir ganz unterschiedliche Stimmen zu Gehör und miteinander ins Gespräch. So wollen wir den offenen Dialog und respektvollen Umgang miteinander fördern – und einer Polarisierung entgegenwirken“, sagt Prof. Dr. Kerstin Krieglstein, Rektorin der Universität Freiburg.

An vier Abenden lädt die Universität Freiburg alle Interessierten zum gemeinsamen Nachdenken und zum Versuch eines Perspektivwechsels ein. Für jede Veranstaltung bittet die Universität um eine Anmeldung per Mail an kommunikation@zv.uni-freiburg.de .

Veranstaltungen im Überblick:

Dienstag, 19.11.2024: Der Terrorangriff vom 07.10.2023 und seine Auswirkungen auf das Leben in Baden-Württemberg – Wie Antisemitismus unsere Gesellschaft bedroht. Referent: Dr. Michael Blume, Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben Beginn um 18 Uhr in der Aula der Universität Freiburg, Kollegiengebäude I

Montag, 25.11.2024: „Zwei Völker in einem Land“: Koexistenz und Konflikt in Palästina/Israel Referentin: Prof. Dr. Gudrun Krämer, Professorin in Ruhe für Islamwissenschaft, Freie Universität Berlin Beginn um 19 Uhr in der Aula der Universität Freiburg, Kollegiengebäude I

Freitag, 07.02.2025: Trialog – Wie wir über Israel und Palästina sprechen Referent*innen: Jouanna Hassoun, Geschäftsführerin des Bildungsvereins Transaidency und Dozentin; Shai Hoffmann, Sozialunternehmer, Aktivist, Speaker und Moderator Beginn um 19 Uhr im Hörsaal 1199, Kollegiengebäude I

Donnerstag, 13.02.2025: Muslimisch-jüdisches Abendbrot. Das Miteinander in Zeiten der Polarisierung Referent*innen: Saba-Nur Cheema, Politologin, Publizistin, Antirassismus-Trainerin; Meron Mendel, Publizist, Historiker, Pädagoge Beginn um 19 Uhr in der Aula der Universität Freiburg, Kollegiengebäude I