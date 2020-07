Film ab zum Klimaretter-Award 2020

Der Klimaretter-Award 2020 werden aufgrund der Corona-Krise dieses Jahr virtuell verliehen. Dazu hat die Stiftung viamedica einen Film erstellt, in dem die Erstplatzierten im Projekt „Klimaretter – Lebensretter“ und Laudator*innen zu Wort kommen. Dem Aufruf des Projekts sind inzwischen über 4.200 Beschäftigte aus rund 90 Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens gefolgt, die gemeinsam mit einfachen Klimaschutzaktionen mehr als eine halbe Million Tonnen CO2 eingespart haben.

Die Besten unter ihnen sind ab sofort in einem Film zum Klimaretter-Award 2020 zu sehen. Zu den Gewinnern*innen zählt unter anderem die Universitätskliniken Freiburg und das Evangelische Diakoniekrankenhaus Freiburg.

Die Verleihung der Klimaretter-Awards ist Höhepunkt des Projekts „Klimaretter – Lebensretter“, das vom BMU im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert und vom Bundesgesundheitsministerium, der Bundesärztekammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Verband der Universitätsklinika Deutschlands ideell unterstützt wird. Ursprünglich war die Verleihung im Rahmen des Nationalen Klimaretter-Tages am 2. April im Universitätsklinikum Freiburg geplant, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Weitere Infos: www.projekt.klimaretter-lebensretter.de