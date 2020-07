The Great Räng Teng Teng Live: Back On The Corner (HipHop, Live Jam)

Das Streamingprojekt #inFreiburgzuhause geht in die nächste Runde. Am 17. Juli, 20 Uhr streamen Back On The Corner live aus dem The Great Räng Teng Teng. Wenn sich die Hip Hop Partyreihe Back on the block mit den Leuten von Corner e.V. zusammen tun, gibt’s ein Best of both worlds. Die DJ’s liefern dope Tracks und satte Beats. Dazu kommen live FemCs, MCs, Sänger*innen und Musiker*innen, die das Set samt Flow bereichern werden. Durch den Stream geleiten euch als DJ Team: Funk Messiah, namean & Sirob und als Masters of the Ceremony: Theodor Von (MC), Suza&DieMooDie (FemCs), Ms.Liz (voc), Jan Faati (voc, keys), Samson Benji (sax), Georgy Whistler (MPC), u.v.m.

Live streamen auf: https://www.infreiburgzuhause.de