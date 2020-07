Werkschau in der Kunsthalle Messmer: Der junge Künstler Leon Löwentraut

Mit 8 Jahren beginnt Leon Löwentraut zu malen, mit 22 Jahren hat er bereits im Palazzo Medici in Florenz oder dem Puschkin-Museum in St. Petersburg ausgestellt. Auch New York und Singapur kennen seine Arbeiten und Rom wartet bereits. Das beeindruckt – nicht zuletzt angesichts der wuchtigen, expressiven Arbeiten des jungen Wahl-Düsseldorfers. Eine große Werkschau mit dem Titel „Leon Löwentraut – jung, provokativ & erfolgreich“ bringt sein facettenreiches Werk nun in die Kunsthalle Messmer in Riegel am Kaiserstuhl. Die Ausstellung ist vom 26. Juli bis 20. September zu sehen.

Eine Premiere gehört auch dazu. Neben zahlreichen großformatigen Gemälden, Skulpturen und von Hand gemalten Grafiken werden auch erstmals einige von Löwentrauts Skizzen zu sehen sein. Eine interessante Erstbegegnung für Neugierige. Die dürften auch schnell erstaunt sein über den besonderen Stil des jungen Malers. Leuchtende Farbigkeit, vibrierende Formen, kraftvolle Linien. Manchmal gelangen seine Werke direkt aus der Tube auf die Leinwand. Nicht selten lösen sich gegenständliche Formen in Abstraktionen auf. Dynamik und Wiederholung kennzeichnen die Tendenz zum Ornamentalen. Hauptmotiv sind Menschen, als Köpfe oder Silhouetten dargestellt. Dass dieser eigensinnige, durchaus kompromisslose Stil auch polarisiert, muss nicht gesagt werden, trägt aber auch zu seiner Beachtung in der internationalen Kunstszene bei. Talkshows und Dokumentationen setzten ihn bereits ins Portrait, die Nachfrage bleibt groß.

In Riegel wird auch Leon Löwentrauts Serie „Art4GlobalGoals“ zu sehen sein. Die Serie, bestehend aus 17 Unikaten, entstand in Kooperation mit der UNESCO, der YOU-Stiftung und Geuer & Geuer Art. Bis 2030 sollen die Arbeiten weltweit für die Bekanntmachung und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele eingesetzt werden, die von der Weltgemeinschaft und den Vereinigten Nationen verabschiedet wurden. Jedes Werk symbolisiert dabei ein Ziel, darunter das Ende der extremen Armut, hochwertige Bildung für alle und Frieden und Gerechtigkeit. Seit 2018 ist Löwentraut mit der Serie weltweit unterwegs. Aus dem Verkauf der limitierten Edition sollen sich Spenden bis zu 680.000€ ergeben. Diese gehen vollumfänglich an das Slumgebiet Baraka in Dakar, Senegal.

Vernissage der Ausstellung im Beisein des Künstlers ist am 25. Juli, 19 Uhr in der Kunsthalle Messmer in Riegel.

Öffnungszeiten: Di. bis So., 10 – 17 Uhr. 26.07.-20.09.2020.