Festival „Ins Weite – Reisen in Film, Musik und Literatur“ in Freiburg (13. Juli bis 31. August)

Auch in diesem Sommer bietet das Kommunale Kino allen in Freiburg und Umgebung Gebliebenen eine kulturelle Alternative zum Verreisen: An drei Open-Air-Spielorten – im Mensagarten, vor dem Alten Wiehrebahnhof und im Innenhof des Museums für Neue Kunst – wird in Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern ein breitgefächertes Programm mit Filmvorführungen, Konzerten, Lesungen und Gesprächen geboten. Das Festival, dass vom 13. Juli bis 31. August 2021 stattfindet beschäftigt sich auf vielfältige Weise mit dem Reisen.

Angesichts des überwältigenden Erfolgs im vergangenen Jahr und der nur teilweise veränderten Pandemiesituation mit ihren dramatischen Folgen für Kulturschaffende genauso wie für das Publikum, gibt es nun eine Neuauflage des Festivals. Die nur bedingt veränderte Lage führt auch dazu, dass sich noch einmal intensiv mit dem Thema Reisen beschäftigt wird. In Zeiten eingeschränkter Mobilität sind wir mehr denn je auf Gedankenreisen verwiesen, die durch Bilder, Klänge und Worte ermöglicht werden. In diesem Sinn lädt das Koki dazu ein, sich von künstlerischen Produktionen ‚Ins Weite‘ tragen zu lassen, um im Medium von Film, Musik und Literatur fremden Menschen zu begegnen, andere Stimmen zu hören und ferne Gegenden zu erkunden. Die Einschränkung unserer Bewegungsmöglichkeiten wird dabei auch als Chance begriffen, sich neu mit den vielfältigen und nicht immer unproblematischen Facetten des Reisens auseinanderzusetzen.

Schwerpunkte werden gesetzt auf das Motto die ‚Welt als Mosaik‘ sowie, unter dem Titel ‚Going East‘, auf Reisen in die Türkei, den Nahen und Mittleren Osten. Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Zielen, Formen und Medien des Reisens ergänzen diese Schwerpunktsetzung. Besonders hervorzuheben sind die Eröffnungsveranstaltung mit Christoph Ransmayrs Lesung aus „Atlas eines ängstlichen Mannes“ am 13.07. vor dem Alten Wiehrebahnhof und die Konzerte im Mensagarten mit Beyond the Roots am 24.07. und San Salvador am 25.07 jeweils um 20.00 Uhr..

Weitere Highlights bilden dann am 06.08. um 20.00 Uhr der Cellist Matthieu Saglio, der die akustische Konzertreihe im Innenhof des Museums für Neue Kunst eröffnet sowie die abschließende Lesung mit Jan Röhnert und Esther Kinsky am 31.08.

Weitere Infos und Karten: www.koki-freiburg.de/insweite