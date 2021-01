“Ferdinand von Schirach: Feinde” / Ein Fernsehexperiment (3. Januar)

Ein besonderes Fernsehexperiment feiert mit “Feinde” von Ferdinand von Schirach am Sonntag, den 3. Januar Premiere. Ab 20.15 Uhr werden zwei Perspektiven eines Kriminalfalls zeitgleich im Ersten, im MDR-Fernsehen und auf ONE ausgestrahlt. Eine dritte Version steht in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Ein Kriminalfall, zwei Perspektiven. In den Hauptrollen spielen Bjarne Mädel als Kommissar Peter Nadler, der den Entführungsfall der zwölfjährigen Schülerin Lisa von Bode (Alix Heyblom) aufzuklären hat, sowie Klaus Maria Brandauer, der als Strafverteidiger Konrad Biegler den Tatverdächtigen Georg Kelz (Franz Hartwig) vor Gericht vertritt. Die Zuschauer*innen dürfen bei diesem spektakulären Fernsehevent “Ferdinand von Schirach: Feinde” selbst wählen: Verfolgen sie die Geschichte aus der Sicht des Ermittlers (“Gegen die Zeit”) im Ersten oder entscheiden sie sich für die des Strafverteidigers (“Das Geständnis”) im MDR-Fernsehen. In der ARD-Mediathek ist zudem eine 45-minütige dritte Version (“Der Prozess”) abrufbar, die den Fokus auf die Hauptverhandlung und Rechtsfragen legt. Im Ersten folgt um 21.45 Uhr die Dokumentation “Ferdinand von Schirach: Feinde – Recht oder Gerechtigkeit?”. Man verpasst nichts, denn der jeweils andere Film wird am späteren Abend in allen beteiligten Programmen ausgestrahlt.

Dieses besondere Ereignis ist in der 70-jährigen Geschichte der ARD einmalig und ermöglicht Zuschauer*innen neue Einblicke und Erfahrungen in den Verlauf der Geschichte. “Es ist ein spannendes Experiment. Wir versprechen uns davon größtmögliche Aufmerksamkeit für das zentrale, gesellschaftlich relevante Thema von Recht und Gerechtigkeit. Um ein wirklich umfassendes Bild zur Thematik zu bekommen, muss man beide Filme sehen”, erklärt Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen.

Die Sendetermine im Überblick

Sonntag, 3. Januar 2021

Im MDR-Fernsehen

19.50 Uhr

“Kripo live Extra” – Kindesentführungen

20.15 Uhr

“Ferdinand von Schirach: Feinde – Das Geständnis”

22.30 Uhr

“Ferdinand von Schirach: Feinde – Gegen die Zeit”

Im Ersten

20.15 Uhr

“Ferdinand von Schirach: Feinde – Gegen die Zeit”

21.45 Uhr

“Ferdinand von Schirach: Feinde – Recht oder Gerechtigkeit” (Dokumentation)

22:30 Uhr

“Ferdinand von Schirach: Feinde – Das Geständnis”

In der ARD-Mediathek

20.15 Uhr

“Ferdinand von Schirach: Feinde – Der Prozess”