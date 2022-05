Es fährt ein Zug nach Irgendwo. Wie weiter mit der Deutschen Bahn?

20 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes kommt aus dem Verkehr. 96 Prozent davon verursacht der Straßenverkehr. Es liegt also nahe, alles daran zu setzen, mehr Personen und Güter auf die Schiene zu bringen. Nur wie? Die Grünen beispielsweise würden gerne die Bahn-Infrastruktur an eine bundeseigene Infrastrukturgesellschaft überführen und den Konzern zwingen, sich auf das Kerngeschäft – nämlich den Transport von Personen und Gütern – zu konzentrieren. Warum das sinnvoll sein soll, wird in einem Webinar der Freiburger Diskurse am Dienstag, 3. Mai, 19 Uhr Matthias Gastel von der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen erläutern – und damit auf Widerstand beim zweiten Referenten des Abends stoßen, Prof. Dr. Tim Engartner von der Uni Köln

