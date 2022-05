MUNDOLOGIA-Festival mit dem Freiburger Entrepreneur Preis ausgezeichnet

Am gestrigen Abend, den 5. Mai 2022, wurde der Freiburger Entrepreneur Preis 2021 an das MUNDOLGIA-Festival verliehen, das mit über 20.000 Besucher*innen das größte Reportage-Festival in Mittelrueropa ist. Jedes Jahr berichten auf dem MUNDOLOGIA-Festival Fotograf*innen, Abenteurer*innen, Journalist*innen und Weltreisende in spannenden Live-Vorträgen von fremden Kulturen, bewegenden Begegnungen und mitreißenden Abenteuern. Mit dem Entrepreneur Preis zeichnet die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) Unternehmer*innen aus, die sich in besonderer Weise für den Wirtschaftsstandort Freiburg eingesetzt und verdient gemacht haben. „In den aktuell schwierigen Zeiten ist es wichtiger denn je, Unternehmerinnen und Unternehmer für ihre vorbildlichen Leistungen zu würdigen. Es freut mich daher sehr, dass wir heute Abend herausragende Entrepreneure auszeichnen, die ihren wirtschaftlichen Erfolg in Einklang mit gesellschaftlicher Verantwortung bringen und sich dabei auch klar zum Standort Freiburg bekennen“, so Oberbürgermeister Martin Horn. Die Laudatio hielt der langjährige MUNDOLOGIA-Referent Andreas Pröve. “Wir sind unglaublich stolz auf diese besondere Auszeichnung und Würdigung unserer Arbeit. Gleichzeitig danken wir an dieser Stelle der FWTM, der Stadt Freiburg, dem gesamten MUNDOLOGIA-Team, unseren Partnern, Sponsoren, Referenten und natürlich Ihnen: dem besten Publikum der Welt!”, freut sich das Team der MUNDOLOGIA.

Weitere Infos: www.mundologia.de