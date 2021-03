Erzählkunst als Teil der Geschichten – Weltgeschichtentag in Freiburg (20. März)

Geschichten erzählen ist eine Kunst. Am Weltgeschichtentag (20. März 2021) veranstalten der Nomadische Erzählkunst Verein und die Freiburger Schulprojektwerkstatt ein Corona konformes Festival. Das interkulturelle Festival setzt sich mit dem Wesen von Erzählungen und Geschichten auseinander. In verschiedenen Freiburger Stadtteilen finden kleine Erzählungen statt. Da diese nur von wenigen Menschen besucht werden können, ist eine digitale Übertragung geplant um von Zuhause aus den Geschichten lauschen zu können. Vormittags zwischen 10 und 13 Uhr gibt es die Möglichkeit für Familien und Kinder an einer Fahrrad-Schnitzeljagd teilzunehmen. An vier verschiedenen Orten warten erstaunliche Erzählungen. Die Lösung eines Rätsels am Ende jeder Geschichte, führt zum*zur nächsten Erzähler*in. Um 17 Uhr können Geschichtenhungrige an einem ganz besonderen Ort tief in Geschichten eintauchen.

Um an dem Weltgeschichtentag teilzunehmen, haben Haushalte am 19. März ab 9 Uhr die Möglichkeit, sich verbindlich anzumelden. Die Veranstaltung am Vormittag ist für Familien kostenfrei, nachmittags kostet die Buchung 15 Euro pro Haushalt. Die digitale Übertragung beginnt am 20. März um 15 Uhr.

Weitere Infos und Anmeldung: www.normadische-erzaehlkunst.de.